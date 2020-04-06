特別財會：政府限制長者用醫療券　視光服務按年減11.7萬宗

每筆交易金額逾4000元的醫療券申領方面，去年以視光師最多，有13776宗。

長者醫療券計劃推出以來，濫用個案源源不絕，不少長者更濫用醫療券購買名牌眼鏡，港府去年6月起規定長者每兩年只能用2000港元於視光服務。食物及衞生局回覆的財務委員會文件顯示，去年視光師醫療券申領交易宗數大幅下降，由前年35.9萬宗，下跌至去年24.2萬宗，即減少11.7萬宗。每筆交易金額逾4000港元的醫療券申領方面，去年以視光師最多，有13776宗，估計均是去年上半年申領；其次是牙醫，有6488宗。

食衞局表示，去年有129.4萬名長者使用醫療券，醫療券申領金額為26.659億港元，約有3.1萬名合資格長者從未使用醫療券。醫療券交易方面，視光師服務去年明顯出現大幅下降，平均每宗申領交易金額為1781港元，較前年的2114港元下跌。

不當申領醫療券情況時有發生，過去5年衞生署接獲338宗針對醫療券服務提供者投訴，當中有173宗已完成調查，55宗查明屬實或部分屬實。2017至2019年有16宗個案轉介警方跟進，至今卻沒有一宗個案被檢控。而過去10年（2009至2019年），衞生署查核了43萬宗醫療券申報交易，當中多達4320宗是不恰當的醫療券申報。