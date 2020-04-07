東涌線延線2023年動工　造價187億元

東涌線延線拖延6年，其造價及時間表終於出爐！政府6年前提出《鐵路發展策略2014》，當中建議興建7個鐵路項目，包括東涌線延線項目，料會增加東涌東站及東涌西站，另會興建機場鐵路掉頭隧道延展段。運輸及房屋局今(7日)終於向立法會鐵路事宜小組委員會上交文件，交代東涌線延線項目預算，以2016年價格計算料為187億港元，全長1.3公里，並於2023年動工，料2029年完成新車站及路軌工程，機鐵掉頭隧道延展段則料於2032年竣工。行政長官會同行政會議已批准政府邀請港鐵，開展東涌線延線項目的詳細規劃及設計。

運房局表示，東涌線延線的主要功能是為東涌西和東涌東一帶的新發展項目提供鐵路服務。東涌新市鎮擴展計劃包括在東涌東一帶進行填海工程以提供約130公頃土地，以支持新增規劃人口約12.6萬人，當中首批居民將於2024年遷入。

該局稱東涌西方面，逸東邨的現有人口連同其他已落實或興建中的房屋發展項目可容納的人口合共約為5.6萬人，料到2030年會令人口再增加約2.66萬人。東涌線延線項目將提供可直接出入東涌新市鎮擴展區的鐵路服務，支持該區人口和就業機會長遠持續增長。

至於機場鐵路掉頭隧道延展段，該局解釋，該路段是一條長約500米的地下隧道，將在香港站東面的龍和道地下建造，讓東涌線和機場快綫列車在香港站後方轉換路軌和掉頭，提高列車運行效率，以應付東涌線未來早上繁忙時間的使用需求。

政府發言人表示，東涌新市鎮擴展區是香港重要的中長期土地供應來源之一，以滿足房屋、經濟和社會方面的需要。東涌線延線將提供可直接出入該區的鐵路服務，以支持該區人口和就業機會長遠持續增長。