口罩騙案診所也中招　被要求匯款2千萬元到全球7個國家

新冠肺炎疫情於今年1月底開始爆發，全港一罩難求，市民及醫療機構亦爭商購買口罩，不少騙徒「趁火打劫」，在網上以售賣口罩為名騙財，單就今年首季，警方已接獲1633宗口罩騙案，涉款逾4820萬元，其中一宗更涉款高達2千萬元，受害機構為一間診所，被騙徒要求將款項匯至全球7個國家；此外，本港今年首兩個月的各類詐騙案亦有上升趨勢，警方提醒市民要提高警覺，以免受騙。

警方網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察李立民指，口罩騙案主要分為兩大類，分別針對消費者及企業，其中個人損失金額由50至逾92萬7千元不等，企業損失則由約1000至2千萬元不等。針對消費者的騙案，騙徒主要在社交或購物平台聲稱有口罩出售，再以「先付費後交貨」的理由，要求受害人匯款到指定銀行戶口，之後以不同的理由延遲發貨，最後捲款潛逃；亦有騙徒利用其他受害人的銀行戶口收騙款，企圖隱藏自己的戶口資料。

至於涉及企業的騙案，騙徒會開設偽冒口罩供應商或虛構的海外網站，再以電郵或連結誘使受害人向其網站訂口罩，要求對方把錢存入多個海外銀行戶口。以損失最多的個案為例，一間診所於今年2月在網上張貼廣告徵購口罩，騙徒便訛稱自己為歐洲的口罩供應商，要求受害人把約230萬歐羅（約2千萬港元）匯到7個國家共14個戶口，至受害人無法聯絡賣家，始知受騙並報警，反詐騙協調中心聯絡有關部門，成功攔截其中約1500萬元。

截至今年4月7日，警方單就口罩騙案已拘捕了39人，包括27男及12女，年齡介乎14至58歲，當中涉及逾3千名受害人，年齡介乎13至69歲。

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察楊蓉指出，除口罩騙案外，今年首兩個月的詐騙罪案亦按年大幅上升，由去年首兩個月的1241宗，增至今年同期的2475宗，升幅近倍；當中尤以網上商業騙案增加最多，升幅逾2倍半，涉款1870萬元，大部分與網上購物有關；其次為盜用信用卡騙案，上升逾7成5，涉款約610萬元。

楊續稱，有騙徒「與時並進」，自稱為衞生署、入境處職員及內地公安等，再聯絡受害人，訛稱對方身體有異樣疑染疫，要求受害人提供自己的身份證號碼及銀行帳戶資料等作核對；亦有騙徒聲稱受害人的戶口涉及口罩騙案，要求他們提供個人資料澄清，騙徒隨後再利用相關資料作不法之用。