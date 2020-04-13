星之子夥紡織界研可重用口罩 可重複清洗50次

新冠肺炎全球大流行，口罩成消耗品，全球「一罩難求」，「星之子」陳易希夥拍紡織界港商，以光觸媒物料研發出可重用環保口罩「100nm」及紫外線口罩消毒袋，今(13日)召開產品發布會公開研究成果，現時一周能生產5萬個口罩，周三(15日)將接受預訂，預料5月初可公開發售。

陳易希與港商李耀明研發的可重用口罩名為「100nm」，探3層設計，最外層布料採用了具殺菌功能的醫療級光觸媒原料，當口罩表面經紫外光線照射後，光觸媒顆粒會釋放負離子並將細菌、病毒等有機物分解成無害物質，如二氧化碳、水；而中間一層為可更換熔噴布濾芯，達到KN95口罩標準和PM2.5微粒子過濾效率；內層則以親膚棉及運動服用布料製造，具吸濕透氣功能，能吸收人體呼出的水蒸氣。

陳指出，加入光觸媒塗層後，口罩即使重複清洗50次後仍具抗菌效能，他建議市民每個月可更換一次環保口罩。他又指，在科技大學協助下做種菌過濾比較測試，結果顯示口罩過濾細菌的能力比ASTM level 1口罩更佳。

陳同時亦研發了口罩消毒袋，內置紫外光可增強光觸媒的消毒及殺菌效能。使用者將用過的口罩放入袋中，開啟紫外光燈就可以自動消毒3至5分鐘。

紡織商李耀明指，口罩研發成本接近100萬港元，現時一周能生産5萬個，當中一半是小童口罩，一半為成人口罩，日後會按需求決定是否加大生產線。口罩套裝於周三開始接受網上預訂，整套售價為180港元，預料5月初可公開發售。

被問到會否申請政府的口罩研發資助，陳易希指暫未見相關資助申請的細節，惟要解決口罩荒問題無法一直等待，因此與拍檔二人自資研發。若政府日後公開相關細節，陳則表示亦希望能夠申請。