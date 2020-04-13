活豬售價急升　市民嘆食唔起要改買冰鮮肉

深圳市政府早前要求所有跨境貨車司機，提供7天有效期的健康證明及「i深圳」健康認證碼，惟部分中港司機未符合要求，導致供港活豬數量大減，價格從而急升。深水埗北河街街市今(13日)人頭湧湧，大批市民到場買豬肉，有市民指近日豬肉價錢急增約一倍，只能「買少啲、食一餐買一餐」 ；亦有市民因此改買冰鮮豬肉，嘆「咁貴食唔起(新鮮豬肉)啦。」有豬肉檔主指豬肉來貨價上升約25%，促港府取消「日日清」政策，以維持豬肉供應量及價格。

到街市購入40港元豬肉的徐女士指出，過往豬肉每斤約30多港元，近日已急增至78港元。被問及會否因此減少進食豬肉，她認為豬肉「點煮都得」，較為方便，「不過為咗慳錢，分量惟有買少啲。」

㓋女士則認為各個街市情況不同，北河街街市的豬肉近日未見價格急增，反而蔬菜及其他副食品較為昂貴。她坦言，豬肉價格上升已逾一段時間，兩塊豬肉索價100多港元，不少街坊已轉食冰鮮豬肉。豬肉檔檔主盧先生指出，豬肉來貨價由約3000多港元上升到4000港元，增約25%，只好上調豬肉售價數元。被問會否擔心虧蝕，盧指香港經濟下行，豬肉若太貴會減低客人購買意欲。