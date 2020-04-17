你要知：新鮮蔬菜點冷藏？　兩招延長保鮮期

新冠肺炎疫情持續，家庭主婦每次「入貨」亦愈買愈多，以減少外出次數，不過蔬菜保存卻是難題，要如何延長保鮮期？「入雪櫃」是否萬無一失？東網找來新田信芯園梁日信，分享蔬果保存秘技。

信哥解釋，現時本地種植瓜豆葉菜佔全港市場兩成，其餘八成來自中國，內地菜基本上收割後第3日才來到香港。以葉菜來說，只要入雪櫃並以攝氏4至8度存放，保存期可達4至10日。

要食新鮮靚菜首先當然要識揀，色澤鮮明好重要，超碼能擺多一星期。要保持蔬菜質素，就要靠兩招，包括溫度及濕度。溫度方面，蔬菜一定要冷藏，千萬不要讓蔬菜變得高溫，否則就會容易變壞。

另一樣就是濕度，買入時最好挑選較為「乾水」的蔬菜，「價錢貴啲唔緊要」，濕度最好介乎70-80%，「雪櫃可以保存得到，買完返嚟可用報紙濕一濕包住，再用膠袋套住，保存兩個星期都唔會變黃同乾晒，瓜豆就更耐，可以擺放達3星期。」如果無法經常外出買餸，應挑選甚麼「襟擺」蔬菜？信哥就推介荷蘭豆、西蘭花及椰菜。

假如發現一些葉菜放耐變色，其實毋須即時棄掉，可用一些小技巧令其「起死回生」。信哥謂：「就算好似菜乾咁都冇問題，只要用水浸佢一個鐘。」他指此方法不單可令菜葉變得青綠、恢復光澤，浸菜過程亦可將農藥及害蟲釋出，食得更健康。

信哥指，任何蔬菜瓜豆都有生命，保鮮只是盡量延長其生命。基於雪櫃會抽乾水分，植物會消耗自身能量，保存兩星期的菜比第1日，會失去更多水分及糖分，口質會更硬，抽真空就能保持植物的濕度。「好似四季豆嗰類，可以用保鮮袋入住佢，抽真空等佢靜止至休眠狀態，保住新鮮時間會更長。」