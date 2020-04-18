鄧炳強稱依法拘捕黎智英等人　斥鼓動年輕人犯法應感羞恥

警務處處長鄧炳強於晚上9時半見記者，期間回應今日(18日)拘捕15名泛民人士的行動，指警方執法主要考慮有否犯法及是否有足夠證據。他強調若有證據顯示任何人犯法，無論其身份或背景，都要面對法律制裁，無人可享有特權。鄧又重申警方會以公平公正、不偏不倚的態度處理。

鄧指出，案件涉及很多不同人物，當中部分人牽涉相同及多宗的案件或罪行，指今日作大規模拘捕行動，是不想「今日又拉、明日又拉」，形容是正常及合理的做法，與臨近反修例風波一周年無關。他又指，是次行動並非警方首次採用非預約手法拘捕知名人物，稱警方於2月亦有採用類似手法。

鄧續稱，留意到有被捕人士將犯法的責任推給政府，令很多年輕人被鼓動，令香港整體守法意識降低，情況令人擔憂。他形容，去年的社會運動愈演愈烈，由最初掟磚演變成掟汽油彈，甚至是真槍實彈。

鄧又不點名批評李柱銘，指他在被捕後稱與年輕人共同被捕感驕傲。鄧認為李柱銘非但未勸籲年輕人守法，反鼓動年輕人繼續犯法，不但不應驕傲，而是應覺得羞恥。

被問及會否擔心拘捕壹傳媒黎智英或引發對警方的負面報道，鄧重申警方執法時只會考慮是否有人犯法及有足夠證據。任何針對其本人、又或警隊的負面報道都不予理會。他相信大部分傳媒有專業操守，又稱公眾對此自有公論。

至於禁聚令及食肆等場所的限制措施方面，鄧稱自措施實施至今，警方就有關措施分別巡查3800多次及3000多次，並發出400多次口頭警告。警方亦對食肆及個人分別發出11次及95次檢控。鄧亦感謝警員及醫護對本地檢疫的貢獻。