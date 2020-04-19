東方日報A1：黎智英再被捕　15泛民齊上路

反修例風波去年禍港殃民，十五名遊行搞手「找數」被拘控。警方昨展開最大規模的追捕行動，除現身遊行並帶頭的壹傳媒黎智英再度被捕外，齊「上路」的包括立法會議員梁耀忠、民主黨李柱銘、楊森、何俊仁及單仲偕、工黨李卓人及何秀蘭、公民黨吳靄儀、社民連梁國雄，以及區諾軒等九名前立法會議員，而社民連吳文遠及黃浩銘，民陣陳皓桓及支聯會蔡耀昌亦被捕。各人分別於去年八月十八日、十月一日及十月廿日三次遊行中涉嫌組織及參與未經批准的集結，其中五人另涉公告未經批准的遊行，即日被押返警署扣查及被控相關罪名，案件下月十八日在東區法院提堂。

警方港島總區重案組昨兵分多路搜捕十五名目標人物，其中警方十一時許到黎智英位於何文田的寓所上門拘捕，惟黎並不在家，至下午一時卅五分，黎智英返抵住所，多名律師到場。下午近三時，探員將黎智英押往九龍城警署，期間黎被押往西九龍總區刑事總部扣查，黎晚上再被押返九龍城警署，不久後辦理保釋手續返回寓所。

黎智英涉嫌於去年八月十八日及十月一日兩次組織未經批准的集結及參與未經批准的集結，共被控四宗罪。民陣於八月十八日發起港島區集會及遊行，黎智英牽頭帶領示威者開始流水式集會，又多次於現場向集會人士大叫「行快啲」、「唔好阻住」等，猶如集會「總指揮」。另一次為去年十月一日，黎智英現身銅鑼灣，在遊行期間扮「總指揮」，並在大隊中嗌口號。

至於梁耀忠、李柱銘、楊森、何俊仁、單仲偕、李卓人、吳靄儀、梁國雄及何秀蘭，亦多次在遊行中牽頭，手持橫額及帶領示威者。各人在本港多區落網，分送到附近的警署扣查，至下午陸續獲准保釋，保釋金額由一千至三千元不等，其中黎智英的保釋金為二千元，而何俊仁、長毛及何秀蘭等的保釋金為三千元，而李柱銘則為一千元。保安局回應事件時指，昨日的拘捕行動，是警方根據調查所得的證據而進行，並嚴格按照相關法例行事。

港島總區刑事部警司林穎濠表示，被捕者的年齡介乎廿四至八十一歲，他們分別涉嫌在去年八月十八日、十月一日及十月廿日組織及參與非法集結，其中五人另涉在去年九月及十月參加公眾遊行。林續稱，有關人士會被落案起訴，案件將於下月十八日在東區法院提堂，又強調行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

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