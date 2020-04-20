綠色先鋒：物盡其用　廢木升級再造木錶

根據2018年《香港固體廢物監察報告》，香港每日平均棄置452公噸的木材或藤料，應如何為堆填區「減磅」呢？有年輕人以「切勿浪費，升級再造」為口號，利用本地回收的廢木材，加上太陽能機芯及竹製錶面，設計集環保、實用和美觀於一身的木錶。

這款手錶不論錶殼還是錶帶皆由木製，取名為「木表」。Wood Watch HK創辦人之一的Leon指，他們取名時，特意把「錶」的金字部首改為「木」，再拆開「木」、「表」兩字為名，既代表以木製的手錶，亦為手錶重新定義，象徵他們堅持以環保的回收木材，為市民製作個性化手錶。

「其實我哋都算係二次回收，有人將回收嘅木材整成傢俬或生活用品，剩低嘅頭頭尾尾就會畀我哋加工處理。」Leon指柚木及楓木是製作手錶的首選原材料，「呢兩種木材比較常見，相對容易收集，而且比較堅硬。」

不過，回收得來的木材亦非馬上可用，需預先篩選，把有問題、不合格的木材篩走，「好似呢塊木板咁，一開始睇落冇問題，但磨嗰陣先發現入面已經蛀咗、爛咗。」即使木材合乎規格，也需閒置一段時間，等完全乾透才可使用。

為符合環保概念，Leon製作的所有手錶皆採用本地回收木材，機芯使用太陽能，錶面則使用竹片代替金屬，就連手錶的保護塗層亦選用天然木蠟油，「我哋想喺本地打響『切勿浪費，升級再造』嘅口號。」Leon坦言，為製作一隻耐用的木錶，他們特意向本地家具廠及製作生果刀柄的師傅取經，學習實用的木工技術，用以製作手錶。

「一開始其實係玩玩吓，同我拍檔Robert傾咗好耐整咩好呢？最後就話不如試吓做一啲由木同太陽能組成嘅物件啦，好似幾特別咁。」Leon 指，二人最初的想法是製作一個無線充電器，但上網搜尋後，發現早於3年前，已有外國人發明全球首款木製便攜式太陽能充電器，反而由木和太陽能組成的手錶則未見蹤影，於是便下定決心，從網上集資，誕下香港製造的環保木錶。

由零開始到製成品的誕生，過程並不容易。Leon指整個研發過程耗時約一年，過程包括選擇合適材料，收集材料及採購途徑、手錶設計等，當中防水測試花費最多時間，「因為係木製，所以要做到完全防水，試咗好多方法。」為推廣其環保理念，Leon兩年前更創辦首個工作坊，讓人親自體驗製錶樂趣外，深入了解背後的意義。

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