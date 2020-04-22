探射燈：天台屋危機四伏　失火恐一鑊熟

油麻地月中有天台屋起火並傳爆炸聲，然而，該類「危險」天台屋散落各區，旺角有天台屋霸佔大部分天台面積，逃生通道狹窄，「電線陣」滿布；深水埗有天台屋住戶仍沿用易燃的罐裝石油氣，有部分天台僭建物更只用鐵皮和支架搭建；油麻地有天台屋封去唐樓天台出路。有專家坦言，本港天台屋多屬僭建物，並存在消防隱憂。議員直指天台屋危及市民人身安全，希望當局加以取締及增加公屋供應。

旺角一唐樓天台上有2間天台屋，佔去天台約3分之2面積。2間天台屋之間的通道僅夠1人通過，更置木板，經過時需小心翼翼。天台上大量電線外露，亂纏交錯，更有人在電線陣旁晾衫。

「淨係打算住1、2年，住到遲啲拎到公屋囉！」上址獨居住客陳婆婆表示遷入數月，天熱時室內空氣混濁，又不時有老鼠出沒。她居住的單位約200多平方呎、月租少於4000港元。另一住戶余婆婆亦表示憂慮火警危機。

油麻地一唐樓因改建天台屋，連通往天台的大門亦鎖上。而該唐樓梯間滿布雜物，走火通道阻塞，有尼泊爾裔住戶坦言擔心會發生火警，但未有能力遷走。

住在深水埗一天台屋的莫婆婆表示，同住的家人5年前已申請公屋，仍未獲回覆。其天台屋廚廁相連，衞生環境欠佳；加上仍用罐裝石油氣煮食，走廊外放有大量雜物，消防安全成疑。同區最少有6座唐樓天台有僭建物，部分僅以鐵皮和支架搭建。

協昌消防顧問工程公司業務總經理黃偉焯坦言，部分唐樓因改裝天台屋而將通往天台的大門鎖上，若低層起火，整座樓宇的住客都難以逃生。黃又指，有天台戶用易燃的罐裝石油氣作燃料，儲存不當可增加火災風險。

立法會房屋事務委員會主席柯創盛批評屋宇署歎慢板，巡查不足，加上檢控和清拆令往往耗費數年，增加唐樓的火災危機，促當局加強執法。

消防處發言人表示，上述樓宇的天台都有懷疑違規構築物，已將個案轉介有關部門跟進。處方指有部分樓宇逃生途徑被雜物阻塞，亦發現懷疑棄置石油氣罐，有關人士涉嫌干犯《消防（消除火警危險）規例》，可被檢控。

屋宇署發言人指，2015至2019年間，就未遵守天台僭建物清拆令提出逾3000宗檢控，一經定罪，可處罰款20萬港元及監禁1年。該署亦有權安排政府承建商清拆僭建物，並向業主追討相關費用。

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