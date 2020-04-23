非公僕體系出身卻管理公務員　聶德權：符合問責制精神原意

原政制及內地事務局局長聶德權昨(22日)平調出任公務員事務局局長，成為問責制實施以來，首次由非公務員出任有關職位。他今(23日)堅稱現時任命安排符合當年問責制的精神及原意。至於是否需要修改相關的文件，要視乎需要。

對於有人表示公務員事務局局長必須由公務員出任，聶德權表示公務員事務局局長應負責公務員的決策及管理，而制度精神原意是要求出任的局長對決策局的人士制度運作有充分理解，相信問責制之下的安排並無違反精神原意，如有需要亦可修改相關文件。

他又指自己加入政府逾30年，曾擔任超過15個職位，相信對公務員事務有充分了解，而過去3年的政治委任經驗，有利管理公務員團隊，而香港現時面對的情況相對是複雜的，在未來面對疫情及經濟下行，希望做到迅速應變。

至於公務員的政治中立問題，聶指出香港是很自由的社會，集會及言論等個人自由得到基本法保障，而政府對於政治中立的立場一致，公務員守則亦清晰指出，公務員要配合及全力支持政府政策，不能讓人覺得有利益衝突，若公務員若違反規例等，將按公務員守則作跟進。

另外，他再就早前政府新聞稿出現混亂及錯誤致歉，他指早前在新聞稿有事實出現錯誤所以才會進行修改，因基本法第22條與中央駐港機構在不同時期的立場，有不清晰的地方，才會導致出現不一致情況，強調是次錯誤為法律問題，中聯辦有權就特區落實基本法表達意見，做法並不構成干預，而是履行相關職務。他又稱自己已轉到新崗位，有關問題須由新任局長處理。

至於有人指他因解釋《基本法》22條造成混亂而被調職，聶表示特首林鄭月娥解釋得十分清楚，重申兩者並無關連，又對出任新崗位感到十分榮幸，決定在挑戰性時刻專業地工作。