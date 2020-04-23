東華學院明如期考試　學生憂逾200人聚集恐播毒

東華學院於明日（24日）起舉行期末考試，但有學生反對如期考試，擔心違反禁聚令。有學生向《東網》投訴，指校方在疫情下堅持如期開考，又指校方雖說明考試座椅之間會有1.5米距離，但有教師向他透露不是完全符合要求。他又指，其中1日考試會有逾200人在校考試，擔心增加受感染風險，批評校方此舉不配醫學學院的專業名銜。

據了解，該校期末考試由明日起至下月中，涉及70個科目，部份科目考生多達200多人。東華學院發言人回覆查詢指，根據食物及衞生局的指引，東華學院並不界定為公眾地方，因此考試不違反「禁聚令」，而食物及衞生局已發信通知學院有關考試場地的防疫指引。發言人續指，學院大部分學生修讀護理學及輔助醫療專業，如考試延期或導致延遲畢業，並可能為日後公營醫療系統運作增添壓力。

對於有學生要求取消考試，該院又指，所有課程皆通過香港學術及職業資歷評審局評審，如學院需修改課程的評核方法，必須在實施日期前至少3個月向評審局提交申請。如課程的實際運作與課程評審所提交的文件出現偏差，有可能影響學生的畢業。東網正向食衞局查詢。