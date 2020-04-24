政Whats噏：報復削區會撥款　區議員倡減民政處職員人工　

民政事務總署削減18區區議會嘅撥款，惹起極大嘅反彈，仲被質疑係借抗疫打壓區議會。荃灣區議會今日(24)討論相關事宜時，有議員要求民政署要補回撥款，有議員更提出把削減嘅撥款，用作削減民政處職員嘅人工，更要求民政總署高層官員到區議會解畫，但因為意見紛紜，最終通過暫停討論有關議案。

18區區議會早前被要求以傳閱方式通過削減撥款，荃灣區議會被削減2.6%，涉款50幾萬港元。該區議會今日開大會，其中1個議程就係傾削減撥款，而主席陳琬琛提出先通過削減撥款，再要求民政署補回撥款，但有區議員認為削減撥款後，民政署亦可能唔會補回，都係攞唔番筆錢。

區議員譚凱邦隨即猛烈批評民政署嘅做法，係打壓區議會，隨即提出修訂動議，話將削減區議會嗰50幾萬港元，用嚟削減民政處職員嘅人工，當係報復咁話。跟住有區議員就追問，咁做係咪民政處會炒人？在席嘅民政處官員就話，之前進行面試，已同一個人簽咗約做助理，若果係要減民政處職員人工，就可能會炒魷嘞，即係炒咗呢個人，若果呢個人辭咗本身份工嘅話，就等如失業嘞！此話一出，班區議員又起哄，譚凱邦批評民政處冇理由撥款未過就請定人。

隨後，另一議員認為必須確保可以補回削減嘅撥款，所以提出另一項修訂動議，話一定要補回撥款，先通過削減撥款。跟住又惹起熱論，有區議員認為現時手握嘅資料太少，又要考慮到對市民嘅服務不受影響，若果要喺咁倉卒嘅情況下做決定，無論係投贊成或反對票都好難，所以最後通過動議，暫停討論有關議案。

老實講，睇到班區議員咁糾結，就知道削減撥款呢個問題係好影響民生嘅，既然有區議員要求民政署高層去區議會解畫，咁民政署署長謝小華係咪唔好再做「隱者」，應該親身去區議會交代。

另外，有3名區議員分別向區議會動議反對《基本法》第23條立法，同埋要求中聯辦停止出席任何區議會撥款嘅項目，本來區議會主席已批准納入議程，但有區議員質疑呢兩份動議文件遭秘書處搞到無故消失，對此感到好不滿。民政專員葉錦菁就話2項議案並唔屬於荃灣區地區事宜，所以唔列入議程，又話討論時官員亦唔會列席。區議會最後都通過咗呢2項議程。