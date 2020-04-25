醫管局擬用本地納米口罩　N95以外多一個選擇

新冠肺炎疫情未止，海外限制口罩出口量，截至昨日，醫院管理局僅存約230萬個醫護用N95口罩，預計庫存只足夠使用2個多月。除於全球進行採購外，醫管局擬引入一款本地研發及生產的納米纖維呼吸器，在N95口罩以外多一個選擇，預料最快本月底購入4萬個，為全體醫護人員進行「面型配合測試」。如原材料足夠，本地廠房料每月可生產約數十萬個，有效紓緩N95口罩嚴重不足的情況。

醫管局總行政經理(感染及應急事務)莊慧敏指出，本港目前N95呼吸器的庫存較為緊張，局方曾考慮多種替代品，例如可更換式呼吸器、多款符合國際標準的呼吸器、及以無法阻擋體液滲透的非外科N95口罩，配搭面罩使用。

局方早前購入本地一批符合歐盟標準的納米纖維呼吸器，並為約160名醫護進行「面型配合測試」，發現配合率高達90%，較N95口罩的70%高，將會為3000名醫護進行測試，確保該款呼吸器適合港人使用，再大規模引入供全體醫護使用。該款本地廠房製作的呼吸器，成本將較N95口罩貴少許。

節流方面，她指，局方已採取多項措施，如實施「延長使用」做法，要求醫護於同一病房工作時盡量避免更換N95口罩，除非口罩變形、破損、沾污，或曾進行高風險霧化程序。她續指，有鑑於現時處於「戰爭時期」，局方必須提前作好準備，研究各種方法的可能性，不排除未來或重用N95口罩，惟目前仍需研究消毒及物流等程序，以確保呼吸器功效不變。