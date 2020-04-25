體院全面消毒　稱曾綺婷出院後未到飯堂用膳

新冠肺炎疫情擴散全球，不但多個體壇盛事被迫取消或延期，香港體育學院亦有3名空手道運動員及2名教練先後確診。體院今日(25日)於院內噴灑由「香港科技大學─捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室」研發的抗病毒消毒劑，有效期長達90日，以保障運動員健康及令他們可安心訓練。體院亦就網上傳聞解釋指，早前確診的女運動員曾綺婷出院後僅到體院飯堂取外賣，未有用餐，又指仍在留醫的2名運動員，現時情況穩定。

體院社區關係及市務科社區關係及市務總監李忠民指出，體院自1月底起暫停非全職訓練及停止訪客內進，並要求所有進入體院人士配戴口罩及測量體溫。及後疫情趨嚴峻，體院實施4周閉館訓練，至下月7日為止。期間運動員可於周六及周日，在總教練批准下，外出4小時處理個人事務。李強調，外出的運動員同樣需注意個人衞生，並遵守「禁聚令」。

李續指，早前有3位空手道代表自法國返港後確診，空手道代表曾綺婷已康復出院，並返回體院進行恢復訓練；而確診的2名教練亦同樣已康復出院。至於網上有言論指控曾綺婷出院後，一度沒戴口罩離開房間、談天及到飯堂用餐，李強調曾身體健康，據其了解曾於返回體院首周內未有到飯堂用餐，僅取外賣。

有指體院1名三項鐵人教練早前因違反「封院令」而辭職，李重申院內有數百名員工，離職屬正常情況，惟該教練已離職，故拒絕回應事件。他表示，體院有既定員工及運動員守則，如有任何違反守則的情況，院方承諾會作出跟進。