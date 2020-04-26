辛苦抗疫3個月後防疫鬆懈　旺角人潮重現

新冠疫情肆虐下，本地停課、停工、停聚會，港人抗疫歷時已三個月，市民似乎於周末「悶過頭」，按捺不住出門行街食飯，街頭及食肆湧現「假繁華」迹象。東網記者今(26日)視察旺角，街頭人頭湧湧，附近的小食攤檔更排起長長人龍，不少家庭更聚首選購金魚，享家庭樂。即使早前政府關閉轄下的戶外免費康樂設施，包括硬地足球場、籃球場、羽毛球場及兒童遊樂場等。但公園仍聚集不少市民，措施形同虛設。

聚首於公園彈結他的陳小姐及張小姐指，市民已「悶咗幾個星期」，都想出街逛逛。「就算閂咗公共設施，市民都會自發出街，或迫去其他地方」。她們續指，政府可彈性開放部分公共設施，「封晒根本無意義、且浪費設施」，例如局部開放自修室及室內體育場、如羽毛球場等。

林先生一家三口趁假日「抖吓氣」。他表示，近日確診數字雖有所回落，但仍未能鬆懈，只會一星期一次帶兒子落街「出去食吓野、行吓」。他續指，現時1星期會集中買1次餸，望盡量減少外出。

香港雖一周內三度錄得「零新增」確診，疫情看似有所緩和，惟衞生防護中心仍呼籲市民應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸無病徵的感染者，並減低社區群組個案風險；加上今日空氣質素達嚴重水平，環保署亦建議兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病的人士應避免戶外體力消耗和在戶外逗留，特別是交通繁忙的地方。