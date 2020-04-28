政Whats噏：林鄭減薪1年只慳52萬　年薪達469萬

政府喺本月初宣布未來12個月，特首林鄭月娥同問責班子自願減薪1成。根據行政長官辦公室回覆立法會嘅文件，特首今年嘅薪金將會由約521萬港元下調至約469萬港元，即係每月薪金預算由43萬4200港元減至39萬800港元。雖然特首「減薪」，但本財政年度嘅薪金預算仍高達468萬9600港元喎，只不過慳咗約52萬咋！

特首當時宣布減薪，行政會議非官守議員亦緊追其後，宣布未來12個月捐出1成薪金。本身行政會議非官守議員喺本財政年度嘅酬金總開支係1696萬港元，包括召集人陳智思在內嘅16位非官守議員減薪後，將會幫政府庫房慳返170萬港元，酬金預算亦會減至1526萬港元。

文件亦透露特首Facebook(FB)有幾多follower(追蹤者)。全港700幾萬人，得約11萬人追蹤特首個FB。而政府喺上個財政年度聘用處理特首社交平台嘅人員，薪酬開支就高達56萬港元喎。特首減薪慳52萬港元，但佢啲社交平台一年就要使56萬。其實特首有冇諗過自己減薪條數，都未足以幫自己啲社交平台「填氹」呢？