東方日報A1：黑暴重臨　5‧1殺氣騰騰

正當本港新冠肺炎疫情稍為緩和，充斥恐怖主義的黑暴勢力趁今日五一勞動節假期重臨，警方掌握可靠情報，指暴徒會借反修例之名發動四大攻勢，包括擺街站遍地開花、藉拍攝之名騷擾「藍店」、於Telegram策動「天馬行動」在多區堵路及縱火，甚至有勇武派揚言在多個港鐵站放炸彈，殺氣騰騰。警方已嚴陣以待，除維持日常警力，額外增加三千防暴警員，一旦發生突發事故，更可增加二千警力增援，即總動員五千警力，另三部水炮車及六部裝甲車亦隨時候命。

暴徒反修例示威活動不斷升級，瀰漫恐怖主義，包括四處縱火、投擲汽油彈，更企圖引爆遙控炸彈，甚至配備大火力殺傷武器，如AR-15步槍等。警方消息指，經搜集情報後，顯示暴徒已計劃在今日四處破壞作亂。早前有勞工團體申請五一遊行不獲警方批准後，已表示會在全港各區發起街站，警方會留意，防止有人伺機製造混亂。

另有人在Telegram組織「天馬行動」，於五區進行「快閃突襲」，包括堵路及縱火，揚言今日下午二時會在銅鑼灣、西環、旺角、觀塘和大埔進行「快閃突襲」，並召集「和理非」示威者掩護施襲行動。至於「突襲」方式，群組召集人表示下午一時會公布集合地點及詳情。

有網民發起在全港多個商場舉行「攝影比賽」，包括銅鑼灣時代廣場、尖沙咀海港城、旺角朗豪坊、九龍灣Megabox、青衣城及天水圍嘉湖銀座等，目的其實是滋擾他們認為的「藍店」，並列舉所有目標店舖的名稱。警方除執行禁聚令，如超過四人聚集，又不足一點五米距離，會採取票控外，亦會派出便衣警員埋伏，一旦發現有人滋擾商店，會立即採取拘捕行動。

警方已在Facebook表明，近日發現有人士趁五一號召網民滋擾某些店舖，並煽動他們近距離拍攝店舖內顧客的容貌或作「起底」之用。警方強調，任何人在公眾地方遊蕩，並意圖犯罪或令他人擔心自身安全，即屬違法；一經定罪，最高可判處罰款一萬元及監禁兩年，呼籲市民如發現任何違法行為，應立即報警。

目前最令人憂慮的是，有暴徒早在網上揚言今日會在多個港鐵站，包括金鐘、油麻地、尖沙咀、旺角、黃大仙及荃灣放置遙控炸彈，隨時引爆，此外，沙田新城市廣場、元朗大馬路及屯門大會堂亦是襲擊目標。

警方為應對可能發生的暴亂事故，今日會額外增加三千名防暴警員戒備，如有恐怖襲擊事件發生，更可再增添二千警力候命，以應對任何示威衝突場面。

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