扮被債主禁錮圖騙契爺付贖金　單親媽媽認罪囚17個月

曾任兼職模特兒的單親媽媽，認了一名六旬的士司機做契爺不久，便自編自導自演一場遭債主禁錮的戲碼，企圖騙取契爺5000港元「贖金」。惟契爺因擔心她的安危，暗中報警，令事件被揭發。她今（7日）在區院承認企圖以欺騙手段取得財產及不依期歸柙兩罪，法官斥女被告欺騙了事主對她的關心，「仲差過一般互不相識的電騙案件」，判她監禁17個月，並充公其1萬港元保釋金。

案情顯示，被告陳善慈（29歲）於2017年年中乘搭的士時認識61歲的士司機，即本案的事主，被告稱他為「契爺」，之後便問事主借錢。同年8月1日至2日，被告向事主發送手機信息，聲稱自己欠債及被人禁錮在跑馬地酒店內，債主要勒索贖金。被告叫事主帶錢到酒店，支付5000港元替她還債。

雖然被告警告事主不要報警，但事主因擔心被告的安全而報警。同年8月3日凌晨，事主按警方指示把的士駛到跑馬地酒店附近，被告登上該輛的士。警方其後出現進行調查，被告承認編造故事騙取事主的金錢，警方遂拘捕被告，在她身上發現酒店房間的房卡。

被告之後一直獲准保釋，但她於2018年7月31日本案在區院提訊時缺席，法庭發出拘捕令。她於今年1月23日被拘捕，她在警誡下解因為沒有足夠金錢去僱用律師，所以缺席聆訊。

辯方求情稱，被告年輕便誕女，她與女兒生父其後分開，要承擔照顧家庭的責任，並經介紹下從事模特兒工作，卻因感到有關職業不太光彩而沒有告知家人。在案發3個月前，認識了案中事主，由於事主待她不錯，而且曾借錢給她，卻引起她一時貪念而犯案。辯方指被告並非精心䇿劃案件，只是在一個輕率的心態下看對方會否給錢，現已後悔。