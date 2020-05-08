你要知：瞓覺大汗疊細汗？出汗位置暗藏健康警號

夏天開大冷氣睡覺，但居然瞓到滿頭大汗？別以為女性更年期才有盜汗問題，後生仔女一樣會出現，而且後果可以很嚴重。東網找來註冊中醫師譚莉英解釋盜汗因由。

盜汗主要成因就是陰虛生內熱，「呢啲熱唔單止出汗，仲會係五心潮熱，即是掌心、腳心同胸口發熱。」睡覺出盜汗，唔同位置標汗都有唔同意思。額頭出汗代表陰虛重、心火盛，需養陰及早睡；手心出汗代表肝氣鬱結，緊張時會冒汗，多數跟情緒精神有關；胸口出汗主要是因五心煩熱，陰虛；背脊出汗代表肺燥熱，原因可能多吃煎炸熱氣食物，或天氣太熱，飲水唔夠都會引起。

陰虛盜汗，氣虛便自汗。自汗是指在日間無故滴汗，毛囊不懂閉合，有風便進入體內，水分亦可流出，但不宜流得太多汗：「好多人覺得流汗當排毒，雖然稍為出汗可加速新陳代謝，但中醫有句話，『汗為血之餘，流汗如流血』。」不斷出汗，猶如慢性失血，長遠計會令身體貧血、氣血虛弱。

夜間睡覺出汗，其實代表警號，示意身體暗地有損耗。愈夜瞓內臟陽氣愈消耗，從而令身體發滾，盜汗更嚴重。譚莉英解釋，睡覺時處於修補狀態，應該是養氣血，「當成個瞓覺過程未完全，另一面又流緊水，令身體修補唔到，根本就冇抖過。」健康線從而會急劇下跌，身體毛病會出現骨牌效應，疾病就會隨之而來。

要解決陰虛引起的盜汗，最簡單由養陰滋陰着手，譚建議以按穴位改善，按下「三陰交」穴位，可通到肝、脾同腎3條經絡，大人小朋友均適宜，唯獨孕婦勿按，「喺雙內腳眼，脛骨內上三寸位置，左右腳各一，要按到痠痛為之好。」另一個位「內關」，在腕橫紋上2吋，大約3個橫指，「在筋腱中間位，左右手各一，可用筆頭打轉。」以上穴位，譚建議每日按4次，每次30壓。

至於預防盜汗，臨瞓前沖涼水溫不要太熱，在晚上11點前睡覺。同時要避免吃煎炸熱氣、香辣及重口味食物，早上起床時飲用蜜糖水，都有養滋生津功效。