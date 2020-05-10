修例風波：旺角示威者轉戰街頭　防暴驅散帶走多人

旺角新世紀廣場的混亂平復，晚上7時許再有大批人士轉往西洋菜南街及豉油街一帶聚集，防暴警隨後到場，連番警告聚集人士離開，惟不少人未有依從，繼續逗留徘徊。防暴警之後突然衝前，朝在場記者方向施放胡椒噴霧，多名記者「中椒」，期間警方先後將2名男子制服，2人之後被拘捕帶走。混亂後，現場路面遺下一部相機。警方之後在豉油街拉起封鎖線，多人被截查，並再有至少1男被帶走。

晚上約8時，防暴警舉起藍旗，警告在場聚市民散去。未幾，防暴警衝出封鎖線驅散在場人士，在西洋菜南街百老匯戲院外截獲多人，並向部分人發出違反禁聚令的定額罰款告票。至晚上8時30分，防暴警再舉藍旗警告在場聚集人士，警方同時於彌敦道布防。

期間，學民思潮前發言人黃子悅被警方票控，她在社交網上稱與男朋友於旺角豉油街被警方指因違反限聚令被票控。她表示，當時僅有兩人，跟身旁的人完全不認識亦沒有任何交談，並打算前往附近商店購物，達豉油街通菜街交界時遇到警方追捕一名市民，於是停下進行攝錄，為時不足3分鐘。期間，兩人一直停留在封鎖線外，突然被警方推撞，強行拉扯進封鎖線內，喝罵並指兩人違反限聚令。

至晚上9時許，繼續有大批人士在西洋菜南街及山東街一帶聚集，有人將垃圾桶搬出馬路，繼而縱火焚燒，火勢一度猛烈冒出濃煙，未幾自行熄滅。大批防暴警之後趕至，並且衝前驅散，至少3人被撳地制服。現場消息指，他們懷疑曾向警車投擲垃圾及堵路。另一方面，一批防暴警在花園街附近布防期間，有人疑從附近大廈高空擲物，期間無警員被掟中。警方之後在附近設下封鎖線，並用電筒照射附近大廈各層觀察有無可疑人士，部分人擎長槍戒備，惟並無發現，隨後撤離現場。