專家質疑可重用口罩無法殺病毒　有吸入銅風險

可重用銅芯口罩今起向全民派發。

政府斥資8億港元的可重用銅芯口罩今起(11日)向全民派發，惟醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在電台節目表示，可重用口罩以布料製成，雖然可以阻止飛沫，但若汗水進入口罩容易滋生細菌，可能造成皮膚敏感或發炎，如果在醫院範圍使用更容易交差感染，建議到赴醫院要改用外科口罩。

對於會否吸入口罩內的銅粒，梁指該款口罩使用毫米銅，加上有幾層過濾，吸入銅的風險相對細，但他質疑有關設計殺滅病毒的功能。

前理工大學機械工程學系講座教授梁煥方指，政府派發的可重用口罩設計有問題，當中有銅芯的一層，由於纖維太疏，無法阻隔和殺死病毒。他亦憂慮使用有關口罩，有吸入銅物質的風險，因有研究顯示口罩的銅分子最大為1.5微米，最小可小於0.1微米，足以被人體吸入。

香港大學化學系博士鄺士山亦表示，可重用口罩使用衣車製作，口罩濾芯被車穿，令飛沫有可能穿過口罩。他又指，在口罩中加入銅，通常是爲了防止長期配戴下滋生細菌而產生口氣，銅本身無法殺死病毒。

安老服務協會主席李輝則表示，他們是最早收到可重用口罩的業界，惟院舍是集體生活的場所，隨時多達數百人，如要逐個清洗口罩，再逐個揚開，要在院舍做到有一定難度。她又指，安老院舍能夠零確診是奇迹，疫情早期已謝絕探訪是有效，隨着疫情緩和，院舍在母親節容許經預約人士進內探訪親屬，至於日後的探訪安排則要視乎疫情發展。