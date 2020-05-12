東方日報A1：連年虧損　破產邊緣　海洋公園急撲54億救亡

有四十三年歷史的海洋公園瀕臨破產倒閉，政府申撥五十四億元「救亡」。公園自今年一月底因新冠肺炎疫情關閉至今，零收入但每月仍需應付逾億元開支，營運及資金流進一步惡化，下月底或面臨破產清盤危機，大熊貓等一眾動物及二千員工前途堪虞。港府為挽救公園，昨日宣布向立法會申請五十四億二千多萬元撥款，資助公園營運一年及償還約三十億元商業貸款等。財務委員會本周五（15日）將審議申請，立會各派意見紛紜，有議員聲言不排除反對撥款，「冇理由每年五十億養住個公園」。有學者認為，海洋公園「出問題就攤大手板問政府攞錢，畀得一次又有下次」，即使通過撥款亦須加入條件，要求公園改善營運。

政府今年初曾應海洋公園要求，建議撥款一百零六億元資助公園新發展計劃，但受疫情影響，政府重新審視公帑分配。商務及經濟發展局局長邱騰華昨形容，海洋公園在營運及發展上面對前所未有的挑戰，公園的現金儲備幾近耗盡，不論公園會否重開，如果沒有任何新的資金支持，公園預計下月破產，「或只會面對一條出路，就係倒閉」。

邱形容，公園的情況迫在眉睫，目前要做「救亡」工作，因而決定向立法會財委會申請撥款逾五十四億元，目的是讓公園度過困難時期，償還商業貸款及清繳完成大樹灣發展項目的費用；若商業貸款未能依時償還，將引發一連串債務，被他人要求清盤。

邱表示，公園一直透過借貸為其發展計劃籌集資金，當中政府借貸已五十多億元，他明言不希望政府向公園撥款成為常態，但過去半年的情況，加速政府轉向救亡。至於需否更換公園的管理層，他指，政府會檢視海洋公園的管理，並加強參與，又指海洋公園作為旅遊和教育項目，當局會考慮是否需要改變現時法律上的限制。

海洋公園飼養的動物逾七千五百隻，員工約二千人。海洋公園董事局主席孔令成表示，公園的現金流只足夠維持至六月底，而每月營運開支約一億四千萬元，過去三個月的支出達五億元，而停開期間損失一至兩億元收入，整體面臨達七億元的虧蝕。他坦言，公園極需要政府的協助渡過難關，公園會審慎制訂緊縮開支的措施，讓公帑用得其所。董事局副主席劉鳴煒強調，不希望裁員，但需要考慮不同方法節省開支成本。

議員田北辰形容撥款是「吊命行動」，認為海洋公園沒有其他配套，長遠亦無法生存下去，又關注公園一年後會否需要再次撥款，以及未來預計的虧蝕金額，他會視乎政府及海洋公園的回應才決定會否支持撥款。議員胡志偉質疑，政府此舉是借公園的財務壓力「奪權」，派人進入管理層，改變公園的職能及獨立自主的權力。他指要視乎政府在本周五的會議如何回應提問，不排除會反對撥款。亦有議員質疑公園已非昔日般吸引，「死到咁樣先要錢吊鹽水」，更有指「係咪要每年五十億養住個公園？係咁就無辦法，你收工止蝕罷啦！」

香港中文大學商學院客座教授冼日明表示，海洋公園的八成收益來自入場人流，特別是內地客，然而內地市場短期內難回復到過往的客量水平，加上有太多未知之數，對公園前景未感樂觀，又認為撥款只能為公園續命一年，無助解決公園根本問題。他指，政府撥款時必須附加條件，公園需提出自救方法，例如如何增加收入、改善營運成本等，「唔可以每次出現問題，就只係攤大手板問政府攞錢！畀得一次，未必畀到第二次。」

海洋公園自二○一五至一六財政年度以來，連年錄得超過兩億港元的虧損。在二○一八至一九財政年度虧損更飆升至五億五千七百萬元。受到社會事件影響，公園預計今個財政年度營運產生的現金赤字將逾六億元。然而，受到疫情影響，預料赤字將進一步擴大。

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