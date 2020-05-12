港大研發史上最强「超級鋼」　強度韌性優於航天鋼材

鋼是日常普遍使用的合金材料，但要同時滿足高強度、延展性和韌性則非常困難。香港大學機械工程系教授黃明欣領導的團隊3年前發明「超級鋼」，並於上周五（8日）與美國柏克萊國家實驗室合作發表研究報告，確認「超級鋼」強度、延展性及韌性優於航天鋼材，目前沒有任何鋼材物料能及。「超級鋼」正申請多國專利，團隊計劃下一步將跟汽車及橋樑公司合作，有望把研發成果工業化和商品化。

鋼材在基建工程和汽車製造上不可或缺，傳統的科學觀點，金屬的強度、延展性和韌性三種屬性有著此消彼長的關係。黃明欣3年前發明「超級鋼」，能以兩成的成本，製造兼容強度、延展性及韌性的高端鋼材，甚至超越航天用鋼材。不過其韌性一直未有數據支持，至今未能於市面量產。

於是，團隊與美國柏克萊國家實驗室合作研究為「超級鋼」提供數據支持，有關研究報告最近完成，並於上周五在學術期刊《科學》（Science）上發表，證實「超級鋼」的強度和韌性均較航天用鋼高，而成本亦貼近一般汽車用鋼材。

黃明欣指，「超級鋼」的製作原理，就是以專利配方，在煉鋼過程中加入暖軋（warm rolling）和退火（annealing）兩個步驟。如此煉製，會令鋼在拉扯時產生很多小裂紋，這些小裂紋會分擔鋼材承擔的壓力，從而達到提高強度和韌性的效果。

今次的研究成果令「超級鋼」在高端鋼材要求的高強度、延展性和韌性三個重要指標，均達到史無前例的高水平，目前沒有任何鋼材物料能及。團隊計劃與業界合作，首先在高強橋樑纜索、防彈衣和汽車彈簧等方面製作原型，進行測試，有望把研發成果工業化和商品化。