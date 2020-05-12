假扮官員電騙案回升　女校工留學生慘被騙共810萬元

假扮官員電話騙案有回升趨勢，有年約60歲的校工及20歲出頭的外國留學生同告中招，分別被騙去280萬港元及530萬港元。騙徒手法如出一轍，分為三部曲，同樣是佯裝電訊公司職員致電，然後借故把電話轉駁至假扮內地公安的同黨，稱受害人涉及洗黑錢，要求提供資產證明，繼而要求受害人提供網上理財的戶口密碼，將戶口金錢提清光。

其中一宗個案受害人為一名女校工，她於今年2月底接獲一名自稱電訊商的職員來電，稱其回鄉證在內地被盜用，之後把電話轉駁至「公安甲」，稱受害人牽涉北京一宗洗黑錢案，再轉給「公安乙」處理，與受害人以QQ聯絡，要求她申報資產以證清白，期間更要求受害人申請銀行網上理財戶口，並將密碼交予「公安乙」。

「公安乙」隨後又向受害人稱，其戶口只有百多萬元，不能證明清白，同時要求她不可向任何人說出事件。受害人慌亂下，遂問親戚借了90萬元。直至本月初，親戚向受害人追債，受害人檢查戶口，始發現被人提走280萬元。

另一宗個案受害人為英國留學生，他於上月中在家中接獲來電，對方自稱是通訊管理局職員，指其家居電話服務已被取消，懷疑牽涉內地的洗黑錢案。電話其後被轉駁至自稱內地公安及檢察官的同黨，雙方以Whatsapp對話。受害人及後從Whatsapp收到拘捕令，內有其回鄉證資料，要求他提供銀行戶口資料及密碼，並以戶口的270萬港元資產作保證金，之後再要求他提供260萬港元，即合共530萬元。

受害人及後查閱戶口，發現存款被提取一空，遂報警求助。據了解，受害人稱2018年曾與家人返回內地旅行，並曾更新回鄉卡，未知是否與此有關；其家人亦曾接獲相關電話，幸未有「上當」。