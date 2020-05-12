政Whats噏：累鬥累　葵青區會通過動議削民政署請人撥款

民政事務總署向區議會「開刀」，早前話要削減18區區議會撥款，以應付包括疫情在內嘅突發情況，隨即惹起強烈反彈，好多區議員直斥政府以抗疫為名，打壓區議會。由於各區被削減嘅撥款額不一，其中葵青區議會就高達5.6%，即係近150萬港元，該區議會今日(12日)更通過削減民政署招聘人手撥款嘅動議。你減我撥款，我咪扣番你囉！簡直係累鬥累。

葵青區議會今日召開大會，多名議員質疑點解各區削減撥款嘅幅度不一，葵青區嘅比例仲要特別高，民政事務專員鄭健解釋，雖然每區劃一削減3%嘅撥款，但署方每年都會基於各區人口增減、區內家庭入息中位數等因素調整各區撥款，強調無特別針對邊一區。

會上又討論到今個財政年度葵青區議會財政預算草案，民主派區議員提出3項臨時動議，包括撥款50萬港元研究區內巴士路線改善及發展、撥款50萬港元研究青衣單車徑通勤道，同埋撥款55萬港元研究及推廣社區基層醫療，通過咗頭2項臨時動議後，民政處秘書提醒如果要通過第3項動議，本年度財政預算案嘅赤字就會超過上限嘅25%。

區議員張鈞翹就提出修訂動議，要求削減由民政署提出聘請區議會職員嘅撥款，由大約418萬港元減約5%到大約396萬港元，並要求民政署唔可以因為咁而裁減任何員工或對任何員工減薪。

鄭健當然反對削減署方聘請區議會人手嘅撥款啦，佢話區議會預算入面一直都撥出15%嚟請人，如果相關撥款被削減，就可能要削減人手，部份工作小組會難以獲得秘書處嘅服務。但張鈞翹就反駁話，區議會秘書處架構上唔屬於區議會，人手唔夠嘅話應該由民政總署自己撥錢畀民政處請人，指民政處有錢自己請員工，就唔好打劫區議會。

區議會最後喺無人反對下通過上述3個臨時動議，同時通過削減民政署聘請人手撥款，會上嘅建制派議員在席但就無參與投票。

話時話，民政署要閂區議會水喉，區議會就以牙還牙，閂番民政署嘅水喉，擺明係累鬧累，最終邊個受苦？咪又係市民。去到咁對立嘅局面，民政署署長謝小華點拆彈呢？