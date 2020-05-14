公院病人分流至私院造影及電療　免疫情延遲診治

因應新冠肺炎疫情發展，公立醫院暫停非緊急服務，從而促成公私營協作計劃分流病人。九龍西醫院聯網腫瘤科部門主管鄭志堅醫生指，醫院管理局自今年3月擴大公私營協作計劃分流病人，並擴大造影檢查名額及加入放射治療服務。截止上周日(10日)，已有33位病人接受公私營協作放射紓緩治療服務，逾3500位病人接受放射診斷造影檢查服務。

鄭志堅稱，經醫生臨床診斷為有迫切需要，病情穩定的骨轉移或腦轉移癌症病人，以及轉介日期前14天內未曾離港的合資格病人，可獲轉介至私家醫院，接受紓緩性治療，造影檢查則包括所有合資格的癌症病人。病人可在私家醫院接受服務，包括製作身體固定模具，模擬定位及不多於10次放射治療等，並只需支付相等於醫管局治療的服務收費，在治療完成後返回醫管局專科門診覆診即可。

他指，計劃可加快病人接受治療時間，病人可在約14日內完成模具，以便接受放射治療。計劃獲得病人正面回應，並會因疫情情況，視乎未來會否推出大腸癌及乳癌的公私營合作計劃。

有病人家屬稱受惠於計劃，病人能夠以同等價錢獲得服務，無須延遲治療。李小姐表示，母親患有乳癌，癌細胞擴散至腦部，上月3日由公立醫院出院，7日已獲安排與私家醫院醫生見面及做模具，上月中接受放射治療，過程中醫生態度良好並給予眾多幫助，更只需支付在醫管局治療的同等價格，對計劃持正面態度。