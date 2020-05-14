探射燈：露宿黑點惹火　政府有踢竇冇協助

上月露宿者聚居黑點接連發生火警，不少露宿者痛失家當、流離失所。不少露宿者聚居地相當「惹火」，觀塘有露宿者胡亂接駁電線、懷疑「偷電」煮食，甚至把食油、卡式石油氣瓶等易燃物品放近爐邊；沙田則有露宿者用紙皮箱圍爐煮食，一旦起火，火勢將迅速蔓延。有露宿者更指不時有路人丟棄煙頭，引發火災。關注組織指露宿者危機四伏，但政府並無提供協助，更「趕盡殺絕」，可謂不作為政府。

艾伯在旺角東行人天橋露宿2年，坦言得知早前北角露宿者天橋發生大火後，很擔心火災風險，並指以往曾有吸煙途人經過，把煙頭丟在露宿者的棉被上，導致火警發生。他指露宿者多雜物，多為易燃物品，一旦有火警發生，將會蔓延得很快。艾伯表示，食環署不時會前來驅趕，又指他們阻街、不衞生。

觀塘公眾碼頭有不少由露宿者搭建的木板屋，以長椅作露天廚房，上面擺放至少3個煮食爐，旁邊有碗筷、食油、卡式石油氣瓶等；更有電磁爐電線接駁碼頭電燈，疑有人「偷電」。一名露宿者不諱言，僅晚上有電力提供，白天無法開爐煮食。

沙田城門河旁的沙燕橋橋底，有2名露宿者居住，現場堆滿行李箱及雜物，有人用紙皮在通風口下的石壆搭建床位，中間石壆為煮食區，擺放各式各樣的煮食用具，如水壺、瓦煲及食油，更用紙皮箱把石油氣爐圍起，若石油氣爐失火，火勢將會蔓延得極快。

社區組織協會幹事吳衛東表示，以往曾巡視露宿者居住地，發現極少數人會明火煮食，一旦發現亦會勸喻，因為此舉違法亦會引發火警危險。他指受疫情影響，露宿者有一段時間無法在快餐店過夜，惟政府並未為他們提供任何協助，更「趕盡殺絕」。議員柯創盛指有很多露宿者在天橋或其他不適切地方生活，認為政府需設立跨部門協作機制，並適時為他們提供協助。

社署發言人承認，經服務隊及該署相關服務單位接觸的露宿者數目按年攀升，由2017年的1100多人，急升20%至去年的1348人。發言人又稱，該署會為露宿者提供適切的社會福利支援服務，並資助非政府機構為露宿者提供緊急及短期住宿服務共222個，負責社工會在露宿者入住期間提供協助。

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