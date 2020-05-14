網民熱話：難忍衣物周街晾？　天水圍貪玩少年「搞破壞」掉落河

在公眾地方晾曬衣物，除了霸佔空間外，亦有礙觀瞻，但解決方法，絕非「搞破壞」。近日網上瘋傳一條短片，有天水圍少年嬉鬧地將晾曬在橋上的衣物扔入河中，又企圖點燃衣物。網民看後意見不一，有人批評周圍晾衫「好形響市容」，也有人斥少年「無教養」。

片段最初在Instagram上載，隨後被轉載至Facebook各個群組而瘋傳。現場是天水圍天澤邨附近一條天橋，片中所見，天橋兩邊都晾曬大量床單、被單及衣物。期間一名右手裝上固定架的少年拿起一件掛起的枕頭套說：「我買件新衫（枕頭套）靚唔靚」，隨即將枕頭套一手扔入河中。正拍攝的同行友人見狀，興奮形容少年是「天水圍破壞者」，少年以粗口回應，隨後又拿起一張床單扔入河中，鏡頭後再傳來友人起哄聲。到了片段末尾，有人拿出打火機試圖點燃一塊毛巾但未成功。過程中，有人表示：「咁鍾意擺呢度...」，似對公眾地方晾曬衣物頗不滿。

網民看過片段後反應兩極，有人批評少年一行人「無教養」，有人反指晾曬衣物霸佔公眾地方，被人棄掉並無問題：「擺得喺度嘅應該係垃圾」；有人指雙方均有錯，認為街坊不要在街外晾曬衣物：「掛出街本身就係一件好惡心嘅事，都唔知啲人會對你張嘢做啲乜」；不過也有留言稱：「隨街曬衫係唔啱，但佢損人不利己仲XX」。

網民有話說：

Stanleymini Wong：欄杆咁污糟，又有狗尿又有人摸過，都唔明點解可以將啲衫褲放喺度

Byron Chun：其實佢哋係手多，但我想問點解要喺街曬？

韓皇紫：人哋到處晾衫係唔啱，但佢又何嘗唔係做緊自私嘅行為？

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