的哥司機證過期未受惠抗疫補貼　請願促政府一視同仁

政府早前宣布將補貼於疫情期間有開工的的士司機，但規定申請人必須持有有效司機證。有的士團體今日(14日)下午向運輸署抗議，指有部分在疫情期間有開工的司機，因為司機證過期未換而未能受惠補貼，促請政府一視同仁，容許他們申請補貼，否則不排除有下一步行動。

香港的士小巴商總會一行7人，今午到運輸署位於西九龍政府合署的辦事處請願，抗議有在疫情期間開工的的士司機未能受惠於補貼。他們在辦事處外叫口號，並高舉寫有「藍證橙證同根生，資助應該大家有」及「藍證司機有開工，點解資助無佢份」等字眼的標語，運輸署派代表接請願信。

參與請願的鄭先生表示，夜更和年齡較大的司機約佔全港4萬多名的士司機15%至20%，而他們當中有約20%至30%人仍持有過期司機證，而他們不換證主要是因為年紀較大，以及工作時間不配合等。但他指，雖然該批司機未換證，但部分人實際上於疫情期間有開工，只要能出示由車行及車主發出的租車紀錄及聲明，應亦獲得政府補貼。

鄭先生稱，今年3至4月份疫情最嚴峻時，日更司機每日營業額只有500港元，扣除車租和燃料費後，收入只有100至200港元，雖然早前母親節期間生意有好轉，但日前再傳出有本地確診個案後，生意再次下跌。他指，假如司機能夠領取補貼，「最少確保到一日三餐都有飯食。」

第二輪防疫抗疫基金中，政府擬向今年1至3月持有效司機證、並能出示期間最少1個月租車證明的的士司機，提供連續6個月，每月6000港元補貼，而他們需於今年4至9月期間，再租車開工最少2個月；若未能於今年4至9月再租車開工者，仍可獲發一筆過7500港元補貼。

運輸署回覆指，有關的士司機證的法定要求由1994年開始實施，司機在提供服務時，必須規定在的士車廂內展示司機證，違者可被罰款2000港元。自2018年10月6日起推出新款的士司機證(即俗稱橙證)，有效期亦由原本1年延長至10年，若現時司機仍採用舊款的士司機證(即俗稱藍證)，該司機證已經無效。該署會繼續就補貼計劃詳情與業界保持溝通，並在確保公帑用得其所的前提下，處理業界提出的具體細節問題。