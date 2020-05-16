足總委員5年無出席會議　主席稱或改用視像會議

審計署上月發表有關藝術及體育發展基金資助的管理報告，揭發香港足球總會的部分委員會成員出席率偏低，甚至有委員於2014至19年間未曾出席會議。有議員今（16日）於立法會政府帳目委員會，質疑有關委員會能否有效運作及善用公帑。足總主席貝鈞奇承認須作積極改善，未來會考慮改以視像會議提高出席率。

議員何俊賢指出，部分委員出席率偏低，質疑足總未有作出足夠措施鼓勵委員出席會議，市民難以信任該會善用公帑，建議改以視像會議。議員邵家輝表示，一名法律事務委員會成員於2014-19年間未曾出席會議，認為足總應考慮改邀他人任職委員。

貝鈞奇解釋，有關工作屬義務性質，部分委員或因健康問題及工作繁忙等缺席，未來會考慮改以視像會議，或要求秘書加緊提醒各委員開會時間，以提高出席率。足總秘書處行政總裁溫達倫指出，如情況持續，將考慮建議董事局改任他人。

民政事務局局長徐英偉則表示，足總屬完全自主的獨立法定團體，有權自行管理其會務，原則上政府不會干預其委員任免。議員石禮謙隨後表示，港府每年資助足總2500萬港元公帑，足總卻「連會都唔開」，建議當局多作監察。

另外，議員梁繼昌關注過去數年足總的門票收入下降的情況。體育專員楊德強解釋，本地球隊水平雖有所提升，惟與世界級水平仍有一定差距，加上球迷可隨時觀賞世界級足球賽事，令本地賽事吸引力大減。