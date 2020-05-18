黎智英今提堂　15泛民齊上路

壹傳媒黎智英與另外14名民主派人士，涉嫌參與去年多次未經批准的反修例遊行，黎被控合共兩項組織未經批准的集結及3項參與未經批准的集結罪，將分兩宗案件於今日(18日)下午在西九龍法院提訊。而其中5名同案的被告，則會被加控更嚴重的罪名，即煽惑明知而參與未經批准的集結罪。

其中一宗案件是首度提訊，該案共有15名被告，當中包括黎智英外，還有民主黨李柱銘、楊森、何俊仁及單仲偕，現任及前任議員梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭、區諾軒；另外亦包括社民連前主席吳文遠、現任主席黃浩銘、支聯會秘書蔡耀昌以及民陣副召集人陳皓桓等。15名被告稍後將轉介往區院受審。

黎在該宗案被控兩項組織未經批准的集結罪，及兩項參與未經批准的集結罪，指黎涉嫌於去年8月18日及10月1日，兩次組織和參與未經批准的集結，該4項控罪的最高刑罰均是監禁5年。

而該案其中5名被告，即李卓人、梁國雄、何俊仁、何秀蘭和陳皓桓，原本被控公告未經批准的集結罪，該罪最高刑罰是監禁12個月及罰款1萬元。但控方在提訊前加控上述5人煽惑明知而參與未經批准的集結罪，根據《公安條例》，該罪可判監3年和罰款5千元。至於原有的控罪則保留作交替控罪。

黎智英涉及的另一宗案件，已於5月5日首次提堂，並押後至今午再提訊。黎在該案與李卓人及楊森，同被控一項參與未經批准的集結罪。控罪指3人於去年8月31日，在香港無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與一個在違反《公安條例》第十三條規定下的公眾遊行，而該遊行是根據《公安條例》而定性屬未經批准集結。裁判官當日決定將該案押後至今日一併處理，3人續准以1千元保釋，期間需到警署報到。