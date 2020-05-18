港會計師行到內地工作可申免疫監　每次最多申2名額

新冠肺炎疫情稍緩，惟現時入境內地人士仍須接受14天強制檢疫安排。政府今(18日)公布，香港會計師公會註冊執業單位到內地為在港上市而有內地業務的公司進行審計工作，旗下的執業會計師、合夥人、董事或僱員，可申請豁免14日強制檢疫安排。而就1項工作而作申請的會計師行，每次申請最多可有2人豁免疫監。

豁免人士只可前往及逗留於提供服務的內地地區或城市，期間須採取防護措施及避免不必要的社交接觸。而豁免人士回港後14天內，須接受由衞生署安排的醫學監測，須佩戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

豁免申請由財經事務及庫務局考慮及批核，並由香港會計師公會提供行政支援。申請書須由申請人及有關單位填寫，而每項申請應就個別審計工作項目而提出，亦不多於2名申請人。申請書亦須提供包括審計工作項目的地點及時間等資料。而每個單位可申請豁免的總人數，不可超出其客戶數目的兩倍。當局在考慮公會的建議後會批核申請，並向獲豁免人士發出豁免授權書，及列明豁免條件。