自由黨創黨主席李鵬飛上周五逝世　終年80歲

自由黨創黨主席、前行政及立法兩局議員李鵬飛逝世，終年80歲。

李鵬飛的太太今日(19日)發出離世訃告，指李於上周五(15日)晚上在家人陪同下安詳辭世，家人心情悲痛，喪禮將秉承先夫遺願以私人形式進行。追思會將於稍後選擇適當日期舉行。

李鵬飛在1978年被委任進入立法局，1985年則被委任為行政局議員，1988年更成為立法局首席議員，而在彭定康被委任港督後，李鵬飛與一眾行政局議員總辭。

在1990年2月6日凌晨，李鵬飛在返回九肚山住所期間於門前遇襲，被5名男子用利刀斬傷頭部，送院救治。

李在1991年與張鑑泉和周梁淑怡等人創立啟聯資源中心，抗衡港同盟在立法局的影響力，並於1993年創立自由黨成為創黨主席。1995年時任港督彭定康提出普選成份較高的「新九組」政改方案不為中方接受，李鵬飛與自由黨於是提出「九四方案」，但被否決。

1995年李轉戰立法局新界東北選區勝出，惟在1998年立法會選舉中被何秀蘭擊敗，李因此辭去自由黨主席一職，後來亦退出自由黨。及後，李於1998年至2008年擔任全國人大代表。2013年，李參與由前政務司司長陳方安生牽頭成立的組織「香港2020」，討論香港政治制度改革方案。

李鵬飛自建制派轉爲親泛民後多次曾批評建制派議員的言行，時任自由黨副主席張宇人提出20元最低工資時，表示後悔創黨。