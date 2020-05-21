抽血員免領牌　質素參差不齊

抽血員一般會負責抽血、為病人照心電圖等工作，是減輕醫生及護士工作負擔的好幫手。不過，原來本港沒有就抽血員一職，作出統一的認證及培訓制度，令抽血員質素相當參差。仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑表示，由於本港抽血員沒有統一的發牌制度，亦沒有自己的一套職業守則，屬醫療制度的其中一個漏洞，促政府盡快就抽血員制訂發牌制度，以及釐訂道德及專業守則，確保抽血員的專業水平。

袁偉傑指出，本港目前未有抽血員專業認證制度，要成為抽血員，一般會報讀私營學校或非政府組織提供的課程，基本上完成逾百小時課程及進行練習便可獲發相關證書。由於缺乏標準去界定抽血員是否專業，令抽血員水平參差不齊。袁又指，醫院時有發生病人被抽血後傷口腫脹，甚至有抽血員以止血帶紮住消毒紗布，致血液不能流通的事件；認為政府應為抽血員制訂發牌制度，以及釐訂道德及專業守則，確保抽血員的專業達致一定水平。

翻查資料，醫院管理局律敦治及鄧肇堅醫院急症科訓練中心，有提供靜脈穿刺及抽血課程予公眾及醫護報讀，完成課程後可獲發相關課程證書。惟供公眾報讀的課程海報上註明，個別僱主及組織有權決定是否承認或接納證書持有人具備專業資格或執行相關程序。