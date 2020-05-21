「港版國安法」納人大議程　涵蓋分裂國家及外國干預

反修例風波引發的街頭暴亂持續逾11個月未息，東網獲得權威消息，因應香港或成為國家安全隱患，明日(22日)開幕的全國人大會議議程中，將包括一項全新的「港版國安法」，授權人大常委會制訂一套適用於香港的國家安全法律，範圍包括分裂國家丶顛覆中央人民政府丶外國干預及恐怖主義行為，以堵塞香港的國安漏洞。

消息指，議案建議中央按照《基本法》，制訂《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的全國性法律，並納入《基本法》附件三在港實施，毋須經過香港立法會立法過程，變相為香港國家安全問題部分立法。但消息強調，相關法律並不等於《基本法》23條立法，兩者並無關係。

全國人大會議議程將於主席團今日(21日)開會通過後公布，將列席人大開幕會議的港區政協委員會，今晚將出席通報會。據悉，身兼政協副主席的港澳辦主任夏寶龍將會出席，預料會上將告知相關安排。人大代表陳曼琪及吳秋北均提出類似立法建議，希望中央盡快處理本港國安問題。

過去曾有人建議，將內地《國家安全法》引入香港實施，相關法例第40條列明，香港及澳門應當履行維護國家安全的責任。另外，《基本法》第18條列明，全國性法律如需在香港實施，須納入《基本法》附件三，而凡列於附件三之法律，由香港特別行政區在當地公布或立法實施。