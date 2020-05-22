官媒：港版國安法維護一國兩制　批黎智英自願成外部勢力急先鋒

官媒批評黎智英等人是一國兩制的最大敵人。

全國人大會議周五（22日）開幕，議程將包括一項全新的「港版國安法」，授權人大常委會制訂一套適用於香港的國家安全法律。對此，官媒接連發表評論文章，指這是維護一國兩制的根本之策，同時再批評壹傳媒黎智英自覺自願成為外部勢力分裂國家、顛覆國家政權的急先鋒，中央主動填補法律漏洞既是不得已而為，也是權力和責任所在。

其中一篇文章指，香港已經成為國家安全的一個突出風險點，風險來自港獨組織和本土激進分離勢力的活動日益猖獗、反對派毫無底線的攬炒、外部勢力赤裸裸地干涉香港事務，以及來自台獨、港獨勢力的勾結合流等，凡此種種無不嚴重挑戰一國兩制原則底線，倘若縱容姑息，一國兩制行穩致遠的軌道便有被拆毀的危險，廣大香港民眾的利益和福祉便有被葬送的危險。

文章又提到黎智英公然叫囂為美國而戰，自覺自願成為西方的急先鋒；反對派軍師戴耀廷大肆宣揚《真攬炒十步》，妄圖迫使中央出手宣布香港進入緊急狀態；陳方安生等人不遠萬里告洋狀，毫不遮掩地向西方反華勢力求保護等，目的不僅要亂港，更意在反中，嚴重危害國家安全，內外部反中亂港勢力的勾結，是當前香港面臨的最大危險，也是一國兩制的最大敵人。因此，中央為一國兩制修堤築壩，既是不得已而為，也是權力和責任所在。

另一篇文章則指出，國家安全是國家生存發展的基本前提，去年發生的修例風波不但嚴重破壞香港社會秩序、侵蝕法治基石，且凸顯出香港在維護國家安全方面存在的巨大風險。該文又提到反中亂港勢力公然鼓吹港獨，侮辱和焚燒國旗，污損國徽，衝擊中央駐港機構，甚至叫囂武裝建國、廣場立憲；同時激進分子已發展到使用槍械、爆炸裝置甚至進行炭疽恐嚇的嚴重程度，攻擊對象從警察到平民，性質已帶有本土恐怖主義色彩。

該文進一步稱，事實表明香港已成為外部勢力阻礙中華民族偉大復興進程的「主打牌」、對內地進行顛覆破壞活動的橋頭堡和實施顏色革命的突破口，而反對派刻意將維護國家安全和保障市民權利自由相對立，通過污名化、妖魔化一再阻撓、延宕基本法第23條立法工作。

因此，從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，是確保一國兩制行穩致遠的治本之策，有利於維護香港長期繁榮穩定和長治久安，以及有利於維護香港的法治環境和營商環境等，必將產生積極而深遠的影響。