你要知：驅趕壁虎唔使用毒藥　4大剋星絕迹家居

雖然壁虎是益蟲人人皆知，惟不少人因其外觀被嚇怕，近日有網民更發現壁虎竟在家居「怪叫」，紛紛跪求解決方法。滅蟲專家任永強就拆解壁虎出沒地點同叫聲原因，兼且教路無害方法趕走壁虎！

「屋企有壁虎，代表你屋企好多小昆蟲」，任永強指，壁虎的食糧就是小昆蟲，例如蚊及螞蟻及蟑螂。而夏季正值蚊蟲活動高峰期，因此吸引了壁虎出來覓食。若家居環境清潔，沒有蚊蟲，則不會吸引壁虎寄居。另外，坊間流傳家中有壁虎便沒有蟑螂，其實並非壁虎可驅走蟑螂，而是壁虎會吃蟑螂屍體，因此「有壁虎寄居就沒有蟑螂」的說法並不成立。

亦有人發現壁虎會在半夜發出叫聲，惟卻不見其蹤影。原來夏天是蚊蟲活動高峰期同時，5至8月亦是壁虎的求偶期，發出聲音是呼喚同類。換言之，若你聽到壁虎的叫聲，即表示家中不止有一隻壁虎。惟壁虎繁殖能力不高，除非家裏蚊蟲多，否則只會有1至2隻出沒。任笑言，「如果你屋企有好多壁虎，就要注意下家居衞生啦！」。

壁虎有助減少蚊患蟲患，對人類亦無害，其實沒必要驅趕。若真的突破不到心理關口，可出動4大「壁虎剋星」，即不傷害壁虎，亦可讓其絕迹家居。當中包括白醋、檸檬，放在陰暗處或牆身罅隙位置，壁虎會因害怕酸性氣味而不敢接近；另外蒜頭、精油的強烈味道，亦會令壁虎感不適自動離開，具驅趕功效。

不過任提醒，趕走壁虎不過是權宜之計，最有效「消滅」壁虎的方法是保持家居清潔，減少蚊蟲在家居孳生，斷絕牠們的食物才是最完善的解決方法。