港版國安法：建制指搞對抗攬炒求仁得仁　泛民批違自治承諾

港版國安法勢出台，法例包括禁止分裂國家、禁止顛覆中央政府、禁止外部干預、禁止恐怖主義行為等範疇，全國人大料下周四(28日)表決。本身是律師的議員謝偉俊今早(22日) 在一個電台節目表示，立法須視乎是否合法，暫時亦聽不到有法律上的反對聲音，他認為假如美國國會可隨意制訂一些制裁香港的法律，反問為何中央政府不能同樣立法保護和穩固香港。

謝不希望任何人權或自由受到侵害和威脅，但假如一個地方持續出現暴力動亂，則難以怪責中央或特區政府想辦法處理。謝又表示港版國安法方向仍有待全國人大常委研究，現時希望可爭取更多空間，務求取得平衡，以保護港人自由和權利。謝解釋《基本法》第18條有三個立法可能性，當中訂明假如香港因動亂而進入緊急狀態，中央政府可直接頒布，在香港實施全國性法律，他相信全國人大為審議有關香港安全的法律，毋須經本地立法已可實施。

對於香港回歸至今仍未能就23條立法，謝認為不能轉移視線，將責任歸咎於特區政府或以往的特首失職，反而應視乎當時的政治環境氛圍等因素而定，例如去年港人反對修訂逃犯條例，他不覺得中央的舉動代表「一國兩制」失敗，又形容香港愈來愈多人覺得要撕破臉，「搞對抗攬炒」，現時中央同樣「玩大佢」，是求仁得仁，又相信隨着中央制訂港版國安法，香港就23條立法的迫切性已相對較低。

同為律師的議員涂謹申說，中央做法明顯取消「一國兩制」，亦違反《基本法》和給予香港高度自治的承諾。他又指，北京制定相關法律時，不會考慮是否違反國際人權公約，又憂慮可能會與本港其他法律條文有衝突，將來執行以致法庭審理時如何理解，都會出現困難，亦會令特區政府有多一個理由，不允許個別人士參與選舉。