殯儀館調錯遺體燒錯屍　土葬變火化「嚇死人」

殯儀館罕見失誤，錯把土葬遺體火化！東華三院轄下寰宇殯儀館日前有家屬設靈並安排土葬先人，惟瞻仰遺容時驚覺遺體並非其離世親人，遺體手帶亦證明是另一身份，追查紀錄後發現親人遺體較早前已領取並火化，應入土為安的先人慘變屍骨無存，家屬猶如要受「二次打擊」。事件震驚整個殯儀業，有形容事件罕見，應是人為嚴重疏忽引致家屬們「兩次傷心事」。東華三院承認旗下寰宇殯儀館在本周發生錯誤確認及領取遺體事件，館方已即時通知食物環境衞生署及報警，現正與兩方家屬商討適切安排及提供一切協助。

本港現時除醫院及公眾殮房外，部分私營殯儀館亦提供殮房服務，供家屬暫存等候出殯的先人遺體。紅磡寰宇殯儀館日前發生罕見「調錯遺體燒錯屍」事件，當晚在該館設靈準備出殯，作最後瞻仰遺容時嚇然發現棺內並非至親的遺體。再檢視遺體手帶後，證實靈堂上遺體並非去世親人。家屬追查先人遺體下落，與殯儀館人員再三核對出殯及屍體領取程序後，證實需要安排土葬的至親遺體早前已被不認識的遺屬認領，經設靈大殮後送往火化。

據了解，遭掉包的兩具遺體都是長者，殯儀館正與土葬家屬商討賠償方案，但事件已傳至整個業界，不少業界人士均感到十分震驚，對事件感到頭痛，因過往從未發生過類似事件，難以有解決的依據。

從事殯儀工作的朱先生表示，得悉此事後感十分驚訝，說一般而言家屬在醫院殮房認領屍體後會即送往殯儀館，出錯機會較微，惟據知今次事件，是有家屬把遺體運往殯儀館殮房存放，方便擇吉日舉殮入土安葬。他又說事件應是有人錯誤，把土葬的遺體當火葬遺體交予另一家屬，對方又未察覺有異樣，釀成今次事件，「可能化妝太濃，又着埋壽衣，好難認」。

殯儀代理孫先生認為事件不常見，多年前曾有公營殮房出錯，其後政府改用識別手帶，要求家屬認領遺體時要對清楚容顏及身份證明文件，公眾殮房出錯機會大減，相信事件為私營殮房管理上人為失誤。他說私營殮房存放遺體不多，認為涉事殯儀館責無旁貸，「應該係做事好粗疏先會發生」。

另有同在紅磡工作的殯儀業從業員分析，事件應是多個步驟出錯才構成，有多方面因素，認為有機會是殯儀館或殯儀公司「亂做、睇錯」引起。從業員直言行內有人只當殯儀是一門生意，「冇道德可言，當啲遺體劏豬咁亂放」。

東華三院回應指出，旗下寰宇殯儀館在本周發生錯誤確認及領取遺體事件，該館發現出錯後即時通知食環署及報警備案，同時通知受影響家屬，現階段不便透露詳情。該院非常重視發次事件，令有關家屬面對喪親之痛外，再承受不必要的擔憂和困擾，謹向他們及2位先人表示萬分歉意。該院重申，必定會嚴肅處理，已即時停止涉事員工在殮房的工作，深入調查流程，查明事件原委及執行改善措施，以避免同類事件再發生。

警方表示，紅磡警署在本月20日接獲殯儀機構職員報案，指其同事在本月18日，懷疑將兩具先人遺體身份混淆，並已將其中一具遺體交予殯儀服務公司殮葬。報案人要求向警方備案，並稱會自行聯絡家屬跟進。警方指事件不涉及刑事成分。