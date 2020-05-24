港版國安法：黑衣暴徒銅鑼灣保良局外追打市民　兩男女受傷

抗議「港版國安法」遊行亂象不絕，其中再發生懷疑「私了」事件。銅鑼灣禮頓道近保良局位置，今午(24日)約3時，一名男子疑因政見問題與示威者爭執，繼而被3名示威者拉扯及拳腳、雨傘並施圍毆。捱毆男子寡不敵眾，未敢逗留，嘗試往開平道方向逃去。惟示威者不肯輕饒，有人向他掟水樽，另有人持長傘尾隨追打。由於示威者攻勢猛烈，男子一度抱頭蹲下，惟對方卻繼續以長傘當棍，朝他周身狂扑猛插，同時有其他示威者在附近撐傘掩護，試圖阻止其他人目睹殘忍施襲場面。

遇襲男子之後一度突圍擺脫，惟逃至加路連山道附近時，再被大批示威者包圍毆打。他跌倒躺臥在馬路上，再遭示威者起腳亂踩及用雨傘猛扑，有人更搬起路邊沉重的金屬路牌，朝他身上擲去，幸他及時避開未被掟中。示威者逞兇後鳥獸散去，遇襲男子上衣被扯爛，血流披面負傷而逃，之後報警送院治理。

另外，今午亦有女子在銅鑼灣一帶，疑嘗試穿過示威者路障時被攔阻。期間，女子疑出言責罵，突遭其中一名女示威者揮長棍敲向其胸口，她一度嘗試奪棍，惟另有3名示威者立即上前「助陣」，將女子推跌落地，再朝她拳打腳踢。