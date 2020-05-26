家道中落　何鴻燊發憤創業　營煤油廠　得罪勢力

含金鑰匙出生的何鴻燊，中學時卻要面對父親破產遠走越南避難、叔伯自殺的悲劇，而母親每天哭着拿珠寶典當過活，生活徬徨。在中日戰爭之際，何為了一個「搵食」機會，不惜應日本人之邀以難民身份到澳門打工，當時全副身家只得十元，自此更與澳門結下不解之緣，戰亂期間多次在機關槍和手榴彈下出生入死。直至他於四十年代賺取第一個一百萬元後，決心開創自己的事業，但一度被身份成謎的勢力人士趕離澳門。

何鴻燊曾經感嘆：「好慘啊，我從很富裕的家庭變到那麼窮，連親戚見到我們都繞路走，一向當我是寶的，忽然都當我是鹹水草。」他記得當時曾到一個父親世交的診所補牙，但世交卻直接把他的牙拔掉，還說：「沒錢，補甚麼牙？補了這隻牙，明天又替你補另一隻啊？拔掉算了。」這句說話他終生難忘，自此咬緊牙關發憤讀書，力爭上游，並考獲獎學金進入香港大學修讀生物和化學。

大學未畢業，第二次世界大戰爆發。四一年何在機緣巧合下遇上日本商人齊藤，何因英語流利深受賞識，遂應邀到澳門由中葡日聯營的聯昌糧油公司工作。他在聯昌擔任押船工作，多次與死神擦身而過。因他多次為聯昌以身犯險，在四三年獲派發一百萬元花紅。

賺取第一個一百萬元後，何決心開創自己的事業。四七年何與老牌賭王傅老榕的左右手鍾子光、前老闆梁基浩合作開煤油提煉廠，更成為澳門電燈公司的主要煤油供應商。然而何的成功卻招來黑勢力妒忌，當地一位黑勢力人士要求分一杯羹，威脅要收取佣金，並曾派出六名手持手槍、腰纏手榴彈的大漢到煤油廠生事，幸無傷及人命，何於是找來不少政商名人及江湖友人出面斡旋，最終以兩萬元息事寧人，但自此與黑勢力結怨。

事件其實還未完結，對頭人在五三年再次威逼何放棄澳門的事業，揚言要置他於死地。何惟有無奈結束澳門的提煉廠生意，黯然返港，但每次提起這段往事，他都激動地表示：「I will come back！（我會回來！）」他說他一生人最大的特點是「唔輸得」，所以他一直等待機會重返澳門。

但對於這名仇家的身份，何一直不願透露，即使近年該名仇家已辭世，但何因其後人仍在，不願對方的後人不好過，所以堅持不公開仇家身份，令這個對賭王曾趕盡殺絕的勢力人士身份成永遠秘密。何與家人返港後致力發展房地產，當時正值地產市道起飛，他的身家在五九年已經暴漲至一千萬元，及至六一年遇上葉德利等人，決心聯手開拓澳門的賭業王國。