東方日報A1：何鴻燊病危

現年九十八歲的賭王何鴻燊近年屢傳病況轉差，更因器官衰竭要靠醫療儀器輔助，去年心臟曾一度停頓，幸好搶救及時，要長期入住深切治療部（ICU）留醫。近日賭王情況急轉直下，已處於彌留狀態，憑意志力維持生命的他，更要注射數支強心針保命。

昨日傳出賭王危殆，據知他已處於彌留狀態，近日更已打下數支強心針保命，作為最後的醫療輔助。醫生亦陸續叫家人有心理準備，賭王三位太太，二太藍瓊纓、三太陳婉珍及四太梁安琪，昨日一早已守在賭王身邊，一刻不離。

各房子女昨日亦陸續抵達醫院，當中三房女兒何超雲約四時許戴上口罩獨自離開，木無表情。被問到賭王是否病危？她不發一言，講着電話上車離開，並向傳媒揮手道別；昨日晚上約八時半，超雲再度現身，下車後匆匆步入醫院。

賭王自二○○九年七月撞傷頭部入院後，何家重金禮聘八大名醫治療，賭王每一個器官，腦部、心、肝、脾、肺、腎均各有一位專屬名醫負責，由腦內科名醫謝勝生為主診醫生，另外更有內分泌及糖尿科醫生龔慧慈、心臟科醫生戴有鼎、呼吸系統科醫生賴奇偉、腎病科醫生李富強、港大微生物學系教授袁國勇等，再加上日本及美國的權威專家專程來港為他診治，龐大醫療團隊就賭王身體各方面進行緊密監察。

長達十一年的醫治，賭王因為曾經中風，其後導致半身不遂，出入要坐輪椅，亦影響吞嚥困難，多次食物入肺，引致肺炎，要用喉管餵食，為加強喉嚨肌肉，他接受物理治療，練習俗稱「咬雪條」幫助發聲，但由於過程十分辛苦，賭王慢慢開始疏於練習，令到他後期說話亦有困難，只可「依依哦哦」發聲，發音不清，家人要看他口形猜度意思。

另外，賭王還患有柏金遜病及腎衰竭，要長期出入醫院洗腎，直至去年有傳他因洗腎後心臟未能負荷，曾經突然停止心跳，幸經搶救後，大步檻過。至近日賭王情況急轉直下，年事已高的賭王一直要靠醫療儀器輔助，他的身體機能大不如前，儀器對他已起不了作用，現全靠意志生存。

何鴻燊於二○○九年七月在四太梁安琪的寓所跌倒，有指他當時曾撞傷頭部，一度危殆，及後接受腦部手術，在醫院養病半年才出院，自此行動不便，出入需坐輪椅，並不時進出醫院，更幾乎絕迹公開場合。何鴻燊於○九年十二月住院期間，曾請假出院，現身澳門出席慶典。

賭王的子女仍不時於社交網分享與父親的近況，對上一次，則是二○一八年十一月何鴻燊九十七歲生日時，四太梁安琪率子女為他慶祝，何猷君更網晒全家福，並上載向爸爸送上公司上市招股書的照片。

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■何鴻燊的招牌笑容令人印象深刻。

■近年家人都有前往養和醫院為賭王慶生，更上載溫馨生日照。

■何超雲昨日兩度到醫院探望父親。

■大批傳媒在養和醫院等候賭王何鴻燊的最新消息。（李志湧攝）