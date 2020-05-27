港版國安法：調查指52%受訪者支持立法

全國人大會議正審議授權人大常委會制訂「港版國安法」草案，並將在明日(28日)進行表決，事件引起社會廣泛關注。香港研究協會最新調查顯示，有關法例得到大多數市民認同，當中超過一半受訪市民支持中央在港實施港版國安法，亦不擔心受到影響。

有關調查於上周六(23日)至昨日(26日)進行，隨機抽樣電話訪問1007名市民，結果顯示，52%受訪者支持中央在港實施港版國安法，表示中立的佔6%，不支持的則有42%。而當中有67%受訪者表示「有助社會回復平靜」，認為「外部勢力干預香港事務」則佔54%。至於不支持的原因，65%受訪者表示「影響國際對一國兩制的信心」，其次是「市民自由權利受影響」，佔63%。

調查亦發現，有57%市民表示認同香港社會已出現威脅國家安全的港獨勢力，不認同的則佔32%；另58%市民認為有關法例只是針對極少顛覆國家政權等人士，不擔心受影響，不同意的則佔36%。

協會表示，雖然港版國安法得到大多數市民支持，但認為港府仍有必要向市民解釋清楚立法工作細節及實施的具體操作，增加市民了解，亦應該就法案積極向中央反映港人意見，為推動立法工作營造更有利的氛圍和條件。