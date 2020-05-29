你要知：防曬謬誤多籮籮　唔識用愈搽愈傷

雖然不少人在戶外活動都有搽防曬，但忽略如何搽才最有效。

夏日到來烈日當空，不少人就算不是到海攤曬太陽，外出時都會搽好防曬，減低被曬傷的風險。不過原來搽防曬大有學問，如果太遲搽或者搽太多，可能對皮膚造成不良影響。到底怎樣做才保護皮膚呢？皮膚科醫生為你解答這個問題。

防曬產品分為物理性防曬和化學性防曬。物理性防曬是通過防曬劑顆粒透過反射、散射、折射來避免皮膚吸收紫外線；化學性防曬則是透過化學物質分子結構吸收紫外線能量，再轉化為熱能釋放出來，藉此降低對皮膚傷害。

皮膚科專科醫生陳厚毅力強調，如果使用化學性防曬產品，就必須預早搽，否則即使搽了防曬依然有機會曬傷。「如果出門先搽就唔得，因為好多防曬，例如化學性防曬，唔係一搽立即見效」。如果搽完立即去曬太陽，就會有機會燒傷，所以出門前最少半小時搽好防曬，讓防曬產品有時間發揮作用，才可以達到防曬效果。

有人認為防曬產品度數愈高，就愈有效保護皮膚，但事實並非如此。防曬效果取決兩個因素，一個是SPF以及PA，最主要防紫外線A以及紫外線B。一般SPF30以上，就已經達到防禦紫外線9成多，即使SPF高達130，防曬效能亦只是提高幾個百分比，效果大同小異。不過SPF高的防曬產品可能加入很多化學物質，反而容易刺激皮膚，加上產品很黏糊容易阻塞毛孔，造成皮膚發炎。

烈日當空固然要搽防曬，但多雲甚至下雨的陰涼日子，亦非完全不用防曬。「不少燒傷或曬傷的人，都因為陰天長時間暴露在戶外而曬傷」。其實太陽不猛烈不等於皮膚不會吸收紫外線，即使紫外線強度不高，如果皮膚持續吸收，都會造成燒傷，所以不能掉以輕心。

清涼天氣亦同樣有防曬需要。因為溫度高低與紫外線強弱無關，「冬天時天氣較凍，但紫外線於中午時都可以很高」。所以以溫度低或感覺清涼絕不等於不需搽防曬。

除了防曬產品，衣物亦有不同防曬效果，深色衣服保護能力更高，淺色較差。不過除了顏色，衣服物料的紡織密度都很重要，密度愈高防紫外線效果愈好，不過要留意，穿了深色衣服並且密度很高，但如果衣服濕水，防曬效能都會大減，所以雨天或進行水上活動，都應該先搽好防曬。