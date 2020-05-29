港台顧委會認同通訊局裁決　不接受節目令人感煽動仇恨

香港電台今(29日)與港台顧問委員會召開恒常會議，主席陳建強會後表示，顧委會認同通訊局早前就港台兩個節目作出的裁決，並為此感到失望及痛心，重申港台所有節目需遵循約章，不能有例外。顧委會亦不能接受有節目令人感到煽動仇恨，已責成廣播處處長梁家榮在編輯方針、質素及標準上需牢牢把關。

陳指出，顧委會向梁家榮表示港台對約章的落實有嚴重落差，建議港台向員工作清晰解說及提供指引，讓往後的節目不會再犯錯誤。最後，顧委會根據約章給予的責任和權力，全體委員成立工作小組，尋求可行的機制，讓港台做到準確和持平。

顧委會成員狄志遠指，不會干涉港台的恒常工作及日常管理工作，亦尊重編輯自主，但港台「經歷咁多風風雨雨」，認為要作出檢討，被問到有否要求「交人頭」，他指工作小組不會處理人事安排。

至於商務及經濟發展局昨(28日)宣布成立專責小組，檢討港台的管治及管理，梁家榮出席顧委會會議後表示，港台全體職員會全力配合專責小組及提供支持，惟暫時沒有收到邀請加入小組，詳情要交由局方宣布。他續稱港台作為公營機構，需對社會負責，一直以來都不時檢討，並會遵守約章以確保編輯自主。梁又指到現時為止，未有感到任何壓力要他離開港台，而自己的壓力來自工作。

商務及經濟發展局局長邱騰華今在立法會財務委員會上表示，專責小組成員由政府人員擔當，目前正籌組適當人選，一定會與廣播處處長及港台管理人員合作。他指，商經局與顧問委員會按照約章各司其職，港台作為政府部門，商經局有責任監察港台工作。