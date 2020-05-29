中電7月重組資訊科技部　員工疫情下慘食「無情雞」

中華電力擬7月重組資訊科技部，員工疫情下慘食「無情雞」或被迫轉職！消息指，中電擬數位轉型棄用現有數據中心，把資料存放於雲端，重組資訊科技部，部門約150名僱員要重新申請職位，6名經理級員工今日（29日）先遭解僱，「即刻執包袱走人」。中電證實，為應付未來業務發展需要將重組資訊科技部門，惟6個經理級職位不適用於新架構。工會擔憂中電會以「人工低員工頂上」，感到遺憾。

據了解，該部門現有150名僱員及50名合約工，7月1日取消所有職位，中電要求員工申請新增職位及面試，下周三（6月3日）前遞交工作申請志願，結果6月尾公布。今日慘食「無情雞」的經理級員工年資超過20年，雖可領取最多18個月人工「肥雞餐」離職補償及3個月代通知金，但知情人士批評，電力公司在疫情下影響輕微，迫員工成為失業大軍，做法無情。

中華電力公司華員職工會主席施生弟指出，公司今日曾聯絡工會，證實已即時解僱6名經理級員工，工會擔心經濟下行情況下，他們或難以找到新工作。中電承諾不會解僱其餘員工，並會安排培訓課程，以便他們調組、轉職位或安排升職，工會未來將密切留意事情發展，包括涉事員工能否調至合適崗位。

中電發言人表示，重組資訊科技部門後將增設多個新職位，並增加整體員工數目，強調目的並非削減人手或開支，而是鼓勵計劃個人事業及公司發展。中電將向6名員工提供遣散費和退休公積金，並按年資提供最高18個月薪金的額外離職補償，及就業諮詢協助。高層曾向同事講解重組計劃目的、詳情和新架構。