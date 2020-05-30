議員背景入「熱廚房」有前科 陳茂波在任劉江華上月被免職

政府今日(30日)公布委任勞工界議員何啟明為勞工及福利局副局長，其實過往也曾有由議員出身加入政府問責班子的例子，包括現任財政司司長陳茂波和前任民政事務局局長劉江華。

計及今次任命，何啟明已是第3個由現任或前立法會議員進入「熱廚房」的問責官員。陳茂波於2008年至2012年出任會計界議員，其後於2012年7月29日辭職，翌日起擔任發展局局長。隨後更於2017年1月起，因時任財政司司長曾俊華辭職參選特首選舉，而被國務院委任為財政司司長，並成功過渡到新一屆政府。

劉江華於1998年至2012年擔任立法會議員，於2012年立法會換屆選舉，由新界東立法會選區轉戰俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別落敗，及後於同年12月出任政制及內地事務局副局長，而「敗選反升呢」，當時相關任命備受非議。他隨後於2015年7月起接任民政事務局局長一職，但在上月被免去職務。

實際上，亦有3名副局長及政治助理，當年在任區議員期間獲委入「熱廚房」，所屬的區議會議席需進行補選。

其中，民建聯成員陳百里本身是觀塘區玶石選區區議員，在2013年獲委任為商務及經濟發展局政治助理，同時需放棄議席，相關議席空缺需進行補選。他出任政助4年後，2017年不單止成功過渡到新一屆政府，並「升呢」出任商經局副局長。

自由黨成員陳浩濂本身是中西區區議會山頂選區區議員，在2017年8月獲委任為財經事務及庫務局副局長，並於同月16日履新。他辭任的區議會議席同樣要進行補選。

同年8月22日獲委任為政務司司長政治助理的民建聯蕭嘉怡，其所屬的中西區區議會東華選區議席亦要補選。