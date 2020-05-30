港版國安法：港高官持英加澳物業　家人擁外國國籍

美國總統特朗普宣布撤銷香港特殊待遇，並將會制裁中港官員，有指可能涵蓋官員在美國的資產。根據官員申報資料及過去報道，特首、3名司長、13名局長及行會非官守成員當中，多人持有外國物業，配偶或子女擁有外國國籍。

問責官員方面，全部人都沒有持有美國物業，其中食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權及商務及經濟發展局局長邱騰華持有英國物業，環境局局長黃錦星妻子和民政事務局局長徐英偉本人持有加拿大物業，財經事務及庫務局局長許正宇的妻子則有澳洲物業，而上述3個國家都未有制裁港官的政策。

至於行政會議成員方面，行會非官守議員召集人陳智思和史美倫分別持有1個美國物業，其餘成員大多沒有申報持有海外住宅。

無論是問責官員或行會成員，所有人宣誓就職時都必須要放棄外國國籍，但其家人卻無限制，當中最多的是持有英國國籍，其中林鄭月娥丈夫及2名兒子、財政司司長陳茂波妻子及2名子女、李家超妻子及2名兒子皆為英國籍；而律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶為加拿大籍，黃錦星妻子及女兒據報亦已移民加拿大。

不少官員亦將子女送往外國求學，包括教育局局長楊潤雄的2名子女正於澳洲留學，行會成員葉國謙兒女曾往美國及澳洲讀書，行會成員葉劉淑儀更曾親身飛到美國與女兒一同進修。