彩頤居社企餐廳不獲續約　房協收店舖自行營運　

彩頤居的社企餐廳「膳心小館」不獲房協續約。

反修例風波令社會撕裂，更衍生「黃色經濟圈」消費模式。位於牛頭角彩頤居的社企餐廳「膳心小館」，早前接獲業主香港房屋協會書面通知，稱將於今年11月底合約期滿後不再續租，房協會收回店舖自行營運。膳心小館質疑房協是次決定是隨政府立場打壓「黃色經濟圈」，並會在區內物色其他舖位重新經營。房協回應東網查詢指是參考住戶意見及考慮長遠營運效益後，決定由2020年12月1日開始，自行營運彩頤居的餐飲服務。

彩頤居是房協轄下兩個「長者安居樂」項目之一，項目內的餐廳一向以外判形式營運，主要為住宅大樓及院舍的長者提供膳食服務，另外亦為會所「喜福會」會員提供餐飲服務。

房協表示，彩頤居的餐飲服務經營模式與另一個「長者安居樂」項目將軍澳樂頤居相若，相信自行營運能為長者住戶及院友提供更適切的服務，並於未來半年籌劃及訂定細節。

膳心小館發言人林先生指出，早前接獲房協來信通知租約期滿後不再續租，並將收回店舖自行營運。他續稱，彩頤居只有「膳心小館」1間店舖，餐廳營運情況一向良好，質疑房協是因餐廳屬「黃店」，而作政治打壓，不容許有「黃店」進駐政府及公共機構的物業內。